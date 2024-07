Los protagonistas de la serie "The Lazarus Project" revelan cómo salvarán a la humanidad en la segunda temporada

Universal+, el servicio on-demand de NBCUniversal, anunció el estreno de la segunda temporada de "The Lazarus Project" para este jueves 18 de julio.

En continuidad a la primera temporada, la serie presenta a una sociedad secreta de viajeros en el tiempo identificados como "The Lazarus Project", quienes han logrado viajar al pasado cada vez que el mundo se ha encontrado en peligro de extinción ¿Cuál es la única condición?, usar la tecnología para salvar a la humanidad, pues si se altera el pasado de forma inadecuada, el planeta podría extinguirse.

En la primera temporada, George (Paapa Essiedu), un agente recién reclutado, descubre que viajar en el tiempo podría ayudarle a salvar al amor de su vida, e inicia un proyecto personal que al final puso en riesgo a toda la humanidad.

Abajo verás lo que pasó en la primera temporada de "The Lazarus Project".

¿Qué pasará en la segunda temporada de "The Lazarus Project"?

La segunda temporada del thriller de acción ganador de un BAFTA, regresa con Paapa Essiedu y Anjli Mohindra como protagonistas, además de Tom Burke, Caroline Quentin, Rudi Dharmalingam y Charly Clive, en un mundo que ha quedado atrapado en un bucle infinito del tiempo en el que es destruido una y otra vez.

George (Essiedu) ha caído en desgracia tras traicionar a la organización en nombre del amor, pero está decidido a redimirse y recuperar la confianza de sus amigos, colegas y del amor de su vida. Cuando descubre que la causa por la que lucha es más siniestra de lo que parece, George sospecha que la única persona en la que realmente puede confiar es en sí mismo.

La segunda temporada de "The Lazarus Project" promete ser un viaje emocionante lleno de sorpresas, revelaciones e interacciones convincentes entre personajes mientras explora temas de devoción, sacrificio y redención.

Paapa Essiedu regresa como George para reconstruir su mundo

Con extrema felicidad y compromiso por su papel de George en "The Lazarus Project", el actor Paapa Essiedu reveló qué experimentó con la primera temporada y qué espera suceda a su personaje en la segunda, todo en aras de rehacer sus errores y volver al mundo que él conoció antes de The Lazarus Project.

¿Dónde encontramos a George al comienzo de la segunda temporada de The Lazarus Project?

La segunda temporada comienza dos segundos después del final de la primera. Estamos al comienzo de este estado de cambio en términos de la aparición de un agujero negro que ha comprometido la capacidad de atravesar un año entero, por lo que el tiempo se reinicia cada tres semanas. Hay una amenaza existencial que viene con eso.

Además, Sarah (Charly Clive) terminó tomando el suero y ahora sabe sobre viajes en el tiempo. Vemos a George en la emoción (y el infierno) que genera eso. Él y Sarah terminan yendo a Lazarus y él confiesa todo lo que ha hecho. A él lo despiden; a ella la contratan de inmediato.

¡No es bueno para él realmente! la atención se centra más en intentar resolver el problema existencial del bucle temporal que en intentar recuperar a su novia.

Paapa Essiedu vuelve como George para salvar al mundo. Foto: Cortesía Universal+

¿Cómo ha evolucionado George desde la primera temporada y qué le espera ahora?

Creo que es un romántico, un optimista y un luchador. Pero lo que diferencia a los agentes del Proyecto Lazarus de la gente común es que llevan consigo el trauma de lo que sucedió en ciclos de tiempo anteriores... y con George sucede lo mismo.

Hay una verdadera pregunta sobre El Proyecto Lazarus y cuán objetivos y moralmente sólidos son los que forman parte. En cierto modo, la organización es el antagonista. Hay literalmente un hombre que intenta matarlo en cada lugar al que va y él no sabe por qué. Supongo que el antagonista es esa cosa más grande, es el mundo que está atrapado en este bucle y el ver cómo deshacerlo.

Es un papel muy físico ¿Disfrutas esa parte del trabajo?

Sí, realmente me encanta. Crecí practicando deportes y siendo muy físico, así que en muchos sentidos me siento más cómodo haciendo esas cosas. Cuando vas a la escuela de teatro, haces movimiento y a mí me encanta todo eso. Eso es lo que me encanta y no sé si es un problema que tengo con la autoridad, pero estoy realmente desesperado por no encasillarme.

Anjli Mohindra está ansiosa de viajar en el tiempo romperse la cabeza ahí

Anjli Mohindra vuelve para la segunda temporada en su papel de Archie y está lista para la complejidad del guion y la oportunidad de viajar en el tiempo.

¿Por qué quisiste volver y hacer una segunda temporada y cómo son los guiones de Joe Barton?

Me encanta la forma ligera en la que fluye el diálogo de Joe Barton (guionista y creador de The Lazarus Project), pero también estamos lidiando con grandes preguntas sobre la humanidad... de una manera ridícula y divertida. Es muy entretenido de hacer y definitivamente me devoraría la serie como espectadora.

Sus guiones son ¡unos destroza cabezas! Creo que tengo que leerlos más que un guion normal simplemente para tratar de comprender los bucles. Y también hay algo más que sucede esta temporada con la Iniciativa Time Break, que llamamos viaje en el tiempo "verdadero", que es aún más complejo. Todos nos ayudamos unos a otros a entenderlo.

Anjli Mohindra es Archie. Foto: Cortesía Universal+

¿Dónde se filmó está nueva temporada y harás algún viaje en el tiempo al estilo Marty McFly este año?

El equipo de Lazarus fue a Estrasburgo y Marruecos. Yo tenía que ir pero me rompí el pie, tropecé con un escalón y no pude ir a Estrasburgo. Íbamos a regresar y filmar ahí, pero las luces navideñas arruinaron la idea de que el bucle temporal infinito tuviera lugar en julio.

De lo otro, vamos a hacer un viaje en el tiempo real esta semana. No puedo esperar. Aparentemente, hay como una plataforma y estamos trabajando con algunos cables, por lo que podremos sentir ese dolor de vientre de verdad.

La primera temporada fue un éxito. ¿Te has detenido a pensar qué hiciste tan bien?

Intento no leer las repercusiones ni escuchar demasiado. Realmente disfruté los momentos de comedia de la primera temporada. Fue mucho más oscura y valiente de lo que leí en guion, pero la comedia realmente brilló. Busqué más de eso en la nueva temporada. Se nota que Joe disfruta del equilibrio entre la comedia y los momentos duros.

Podrás disfrutar los episodios de la primera temporada de "The Lazarus Project" on-demand en la App y en la plataforma VOD de los operadores de cable de la región. También disponible en Amazon Prime. La segunda temporada desde este 18 de julio por Universal+.

