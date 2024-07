Sofía Vergara recibe nominación al Emmy

Sofía Vergara sigue siendo una de las actrices favoritas de la televisión, luego de triunfar en Modern Family, ha sabido continuar su carrera a pesar de las dificultades que ha vivido en la siempre cambiante industria de Hollywood, por lo que ahora ha vuelto a las grandes ligas de la actuación.

Y es que tras su separación de Joe Manganiello, la hermosa actriz sigue triunfando a pesar de las adversidades, ahora tras volver a hacer series, en la aclamada “Griselda” serie estelar de Netflix, por lo que ahora ha sido nominada en los grandiosos premios “Emmy” regresándola al gran lugar que le pertenece.

Sofía Vergara vuelve ser nominada a los premios Emmy

Sofía Vergara ha estado haciendo uno de sus mejores trabajos de actuación en la serie de Netflix conocida como “Griselda” dónde la actriz colombiana interpreta a Griselda Blanco, quien era líder del cartel de Medellín, siendo una serie de los narcotraficantes más importantes de Colombia.

Este año Sofía Vergara competirá con actrices de gran calibre, como Jodie Foster de “True Detective”, Naomi Watts por “Feud: Capote vs The Swans”, Brie Larson por “Lessons in Chemistry” y Juno Temple por Fargo, por lo que la actriz Colombiana la tendrá difícil para conseguir la aclamada estatuilla.

Aunque la actriz ya había sido nominada a un Emmy por la serie de comedia “Modern Family”, al menos 4 veces como “Mejor actriz de reparto de una serie de comedia” entre 2010 y 2013, nunca pudo ganar uno de los galardonados premios, ahora está en busca de que está 5.ª nominación sea la ganadora.

Todo resultado de la serie "Griselda" que si eres fan de los dramas y las historias del crimen organizado internacional, la serie esta en la plataforma de streaming Netflix, por lo que si quieres darle un vustazo a la actuación sin igual de Vergara, este es tu momento para ver la serie completa.

¿Cuándo son los Grammy?

Hay que recordar que este 2024 habrá dos ediciones de estos aclamados premios, pues luego de las ya conocidas huelgas de actores, por lo que la edición de 2023 tuvo que ser celebrada a principios de este año, por lo que la edición 76 de los Emmys será el próximo 15 de septiembre de 2024, por lo que si esperas a ver cómo Sofía Vergara está en busca de su primer Emmy, ese es el día.