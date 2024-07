Fans piden “coperacha” para José Madero porque en pleno concierto usó botas rotas | VIDEO

Ya sea por su sentido del humor negro o su transparencia al expresarse, José Madero siempre da de qué hablar. En esta ocasión, el exvocalista de la agrupación mexicana Panda causó revuelo en un reciente concierto por un motivo peculiar: llegó al escenario con un par de botas rotas, razón por la que es tendencia en redes sociales porque sus fans piden “coperacha” para apoyarlo.

Tras lanzar su carrera como solista, el intérprete de “Los malaventurados no lloran” se ha enfocado en ofrecer conciertos en diversos sitios y en una reciente presentación llegó con un total look negro, lo que es característico de él. Sin embargo, hubo un detalle que sus admiradores no dejaron pasar: sus botas rotas que quedaron en evidencia cuando apoyó uno de sus pies en una de las luces de piso del escenario.

José Madero está de gira. Foto: Instagram José Madero.

José Madero, tendencia por cantar con botas rotas

Como era de esperarse, el momento quedó grabado en video y éste se ha hecho popular en redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok. Por ejemplo, la usuaria Paloma Lagarda (@palomalagardaaguilar) compartió el clip con la siguiente leyenda: “Que vayan a los tres auditorios de Sarajevo para que se compre unas botas, dice pepe”.

Además, en el mismo contenido multimedia se lee “¿coperacha para las botas de Pepe o qué?”, lo que generó que más usuarios de TikTok reaccionaran. “Y Luis Miguel estrenando zapatos para cada uno de sus conciertos”, “por eso compró mis tres fechas en el auditorio” y “la industria ya no paga como antes”.

El regiomontano, de 43 años, dio de qué hablar por usar botas rotas. Foto: captura de video TikTok @palomalagardaaguilar.

Por qué José Madero usa botas rotas

Pese a estos comentarios, hay fans de José Madero, de 43 años de edad, que salieron en su defensa y alegaron que seguramente se trata de una botas con historia y significado. “Tal vez son sus favoritas y las de la buena suerte”, “todos tenemos un calzado consentido, el de mil batallas, el de la suerte, el de siempre y el guerrero” y “esas botas significan mucho para él, no es por codo”, se lee en TikTok.

“Todos tenemos un calzado consentido, el de mil batallas, el de la suerte, el de siempre y el guerrero”, argumentó una fan para defender a José Madero.

Incluso expusieron que las mismas botas le dicen al cantante “estoy cansado, jefe”, mientras que otras personas pidieron el número de cuenta para depositar dinero, a fin de que el famoso se compre un nuevo par de botas.

Sin embargo, hay fans que expresaron que “Pepe (Madero) es tan guapísimo y tiene tanto porte, que con cualquier cosa, incluso con botas rotas, se ve bien”. También indicaron que “es más fácil que Pepe (Madero) nos compre botas a todos sus fans con la lana que tiene”.