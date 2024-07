BTS en México: ¿cuándo y dónde podría ser su concierto en 2025?

La última vez que BTS vino a México fue en 2017, cuando comenzaban a cosechar su fama internacional con las promociones de "Blood Sweat & Tears" y fueron parte del festival KCON 2017, desde entonces, las fans mexicanas han esperado para conocerlos por primera vez en uno de sus conciertos.

BTS vino al país en 2014 como parte del Music Bank, al año siguiente decidieron realizar su primera gira en solitario "The Red Bullet", pero no han vuelto a presentarse con una gira en solitario, a excepción de Brasil. Además, con la pandemia en 2019, el grupo tuvo que cancelar una de sus más grandes giras, aún con fechas por anunciar. Por si fuera poco, los idols no ofrecieron más conciertos más allá de "Permission to Dance" en Estados Unidos" y Corea.

Sumado a la pausa temporal que decidieron tomarse, BTS no ha retomado sus actividades en conjunto, pues los integrantes realizaron sus debuts en solitario y el único que salió de gira fue Suga, incluyendo presentaciones en festivales o eventos con Jungkook y J-Hope.

Jin de BTS, al ser el mayor de todos, terminó primero su servicio militar y lanzará su primer disco en unos meses, su compañero J-Hope también saldrá del ejército en varias semanas más, pero el resto del grupo no será dado de alta hasta mediados del 2025. Pero, ya hay planes para que vuelvan a los escenarios con un nuevo álbum y una posible gira mundial.

Sin embargo, los rumores ya comienzan a hacer ruido, pues algunas fans podrían tenerlos por primera vez en sus países y uno de ellos podría ser México.

¿BTS en México?: Cuándo, dónde y cómo

Lo que parece imposible podría ser toda una realidad, pues un grupo K-Pop de la talla de BTS ya vino al Foro Sol, además, con la oferta en aumento de conciertos Hallyu en México las ARMY podrían cumplir su sueño de verlos en persona por primera vez, pues se cuentan con sedes con el estadio BBVA en Monterrey, Akron en Guadalajara y el próximo estadio GNP.

En redes sociales, un periodista compartió que aparentemente BTS podría venir a México en 2025, en el estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX, pero se está revisando la logística para que esto sea posible, ya que al ser un grupo de talla mundial los requerimientos son muy precisos.

¿BTS vendrá a México? Foto: Twitter

Sin embargo, la ilusión duró muy poco, ya que el usuario dijo que esto sería a inicios del año que viene, algo imposible ya que el grupo aún estará en el ejército, por lo que algunas fans se molestaron por compartir algo sin estar confirmado, aunque también hay posibilidades de que se trate de uno de los integrantes en solitario o rumores que apuntan para el 2026.