Maryfer Centeno muestra cómo quedó su oficina tras ser vandalizada y robada

Maryfer Centeno, reconocida grafóloga y figura prominente en las redes sociales, recientemente compartió con sus seguidores una noticia devastadora: su oficina fue vandalizada y robada, además de que su canal de YouTube fue hackeado, resultando en la eliminación de todos sus videos. Esta situación ha generado gran conmoción entre sus seguidores y la comunidad en línea que sigue de cerca su contenido.

La querida colaboradora del programa Hoy, en una entrevista, reveló que tiene identificados a los probables responsables de los actos vandálicos que hicieron en su oficina, y estos serían los mismos que le hackearon su cuenta de YouTube en donde le borraron todo su material.

Así quedó su oficina.

A través de un emotivo video publicado en sus plataformas digitales, Maryfer Centeno reveló los detalles del incidente que ha afectado profundamente tanto su espacio de trabajo como su presencia en línea. Con una voz sincera y visiblemente afectada, compartió la difícil situación que enfrenta después de descubrir el vandalismo y robo en su oficina, además del acceso no autorizado a su canal de YouTube.

En sus propias palabras, Maryfer expresó: "Les quiero decir con mucha pena, con mucho dolor que robaron mi oficina, que hackearon también mi canal de YouTube, que borraron mis videos, es un canal que ya lleva algún tiempo, que a mí me gusta mucho hacer contenido, me borraron absolutamente todo".

En entrevista para el programa “De primera mano”, Maryfer Centeno reveló que tiene identificados a los presuntos responsables de los actos vandálicos de su oficina y del hackeo de su cuenta de YouTube y para sorpresa de muchos, la grafóloga reveló que podrían ser dos de sus antiguos trabajadores.

“Yo considero que son las personas, son los probables responsables que llevaban mis redes sociales..la realidad, es que me avergüenza decirlo, ellos estaban haciendo fraudes con mi nombre cuando yo me doy cuenta… entonces terminamos la relación laboral y esto me pasa por confiada…esto me pasó por tonta, porque yo sabía que no eran personas confiables”, dijo Centeno