Julión Álvarez ya tiene la fecha de su retiro de los escenarios, asegura que es muy cansado: VIDEO

El 2024 ha sido un año lleno de trabajo para Julión Álvarez y su norteño banda, la estrella del regional mexicano continúa generando éxito en la República Mexicana y todo apunta para que próximamente regrese a los escenarios en Estados Unidos, pero aunque es muy popular en su trabajo, todo parece indicar que ya tiene fecha para su retiro del escenario.

Julión Álvarez a sus 41 años recientemente declaró que ya pensó en el retiro, ya que puntualiza que se desempeña en una profesión muy cansada y demandante, por lo que a puesto sobre la mesa el decir adiós y dedicarse por completo a la familia que ha construido con su esposa Nahtaly Fernández.

Julión Álvarez desea retirarse a los 50 años. Captura de pantalla TikTok/julionaslovers

¿A qué edad se quiere retirar Julión Álvarez?

Julión Álvarez sorprendió a sus fanáticos al confesar que desea retirarse a los 50 años, pues los argumentos que tiene para alejarse de los eventos, conciertos y escenario es que es una profesión muy cansada y en la que no desea verse después sufriendo.

“No me gustaría retirarse viejo, si Dios me da vida, si llego a los 50 se me hace mucho”, dejó claro Julión Álvarez en una entrevista, por lo que un pequeño clip ya le da vuelta a Internet y sus fanáticos están empezando a esparcirlo y lamentar que falta poco para que su ídolo les diga adiós.

Es una de las estrellas más importantes del regional. Captura de pantalla IG/lospasosdejulion

¿En que banda cantaba Julión Álvarez?

Hay que destacar que Julión Álvarez para nada es un artista nuevo, el originario de Chiapas tiene 17 años de carrera dentro del regional mexicano, sus verdaderos fanáticos saben que comenzó en las playas de Mazatlán y fue uno de los vocalistas de la exitosa Banda MS, para después dar paso a su proyecto con norteño banda con el que ha triunfado en México y en todo el mundo.

Pero la carrera de Julión Álvarez no sólo se describe en éxitos y aplausos del público, también ha atravesado por difíciles momentos de los que afortunadamente ha salido victorioso tal y como lo fue el vínculo que tuvo con delitos en Estados Unidos en donde se le implicó de lavado de dinero, razón por la que no se le permitió regresar a dicho país, aunque ya quedó absuelto de todo señalamiento.

Actualmente tiene 41 años y 17 años dedicados a su carrera. Captura de pantalla IG/lospasosdejulion

¿Qué pasó con “Prófugos del Anexo?

Además del presunto retiro de los escenarios de Julión Álvarez, otra de las cosas que han llamado la atención respecto a la carrera del músico es la suspensión de la gira que hizo junto a su amigo Alfredo Olivas titulada “Prófugos del anexo” con la que recorrieron diversos estados de la república y de la que recientemente mencionaron que estaba en pausa.

Después de un problema con la fecha que harían en la Ciudad de México, Julión Álvarez y Alfredo Olivas acudieron a Puerto Vallarta a llevar a cabo uno de los eventos, lo que las personas no sabían es que se trataba del último show de la gira "Prófugos del anexo", ahí arriba del escenario los artistas dieron por terminada la serie de conciertos y expresaron que regresaría, aunque no revelaron fechas del reencuentro