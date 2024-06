Paris, hija de Michael Jackson, confiesa que ama la música de Christian Nodal: "es mi favorito"

En el vibrante mundo de la moda, pocos eventos generan tanta expectación como los desfiles de las grandes marcas y este año, la atención estuvo centrada en el desfile del 40 aniversario de Desigual, una marca española conocida por su estilo colorido y vanguardista. Y en esta celebración pudimos ver a celebridades como Paris Jackson, hija del icónico Michael Jackson, quien añadió un toque de celebridad y glamour al evento, pero lo que realmente causó revuelo fueron sus declaraciones sobre la música en español.

Sigue leyendo:

Ester Expósito es ignorada por Paris, hija de Michael Jackson y genera burlas en redes sociales

Christian Nodal obsequia un especial detalle a los asistentes de su concierto en Auditorio Nacional

Paris Jackson afirma ser fan de Christian Nodal

La aparición de Paris en la pasarela fue uno de los momentos más esperados de la noche, pues se le pudo ver luciendo uno de los diseños exclusivos de Desigual, con el que Paris caminó con la confianza y el estilo que la han caracterizado en su carrera como modelo. Al finalizar el desfile, Paris Jackson se mostró accesible a los medios de comunicación, ofreciendo distintas entrevistas en las que una de las preguntas más recurrentes fue sobre la cultura española.

La heredera de la legendaria dinastía Jackson subió a un vuelo transatlántico, demostrando su compromiso y pasión por la moda.

Fotografía: Instagram/@parisjackson

Paris admitió con sinceridad su falta de familiaridad con la cultura española, especialmente con la famosa paella. "No, no estoy muy familiarizada con la paella. Yo soy de California, así que la cocina a la que estoy acostumbrada es la de América Central y la mexicana", comentó la también cantante, destacando su aprecio por la diversidad culinaria de América Latina.

De la misma forma, otra de las anécdotas más comentadas de la noche fue cuando se le preguntó a Paris sobre su cantante español favorito. Sin dudar, respondió: "Por supuesto que escucho música española. Christian Nodal es mi favorito". Los medios españoles rápidamente le señalaron que Nodal es, de hecho, mexicano. Paris, demostrando su sentido del humor y disposición para aprender, respondió: "Oh, vale. Me informaré mejor. Pensaba que te referías a música en español. Pero sí que conozco a Rosalía. Me parece cool".

Paris Jackson, quien recientemente deslumbró en la pasarela del último desfile de Alexander Wang en Nueva York, no perdió tiempo en dirigirse a España para ser parte del monumental evento de Desigual.

Fotografía: Instagram/@parisjackson

¿Quién es Paris Jackson y qué hace?

Paris Jackson, cuyo nombre completo es Paris-Michael Katherine Jackson, es la hija del legendario cantante Michael Jackson y la enfermera Debbie Rowe. Nació el 3 de abril de 1998 en Beverly Hills, California, y es la segunda de los tres hijos de Michael Jackson.

Desde hace varios años, la joven ha seguido una carrera en el modelaje, donde ha trabajado con varias marcas y ha aparecido en importantes publicaciones de moda; de la misma forma, ha sido el rostro de diversas campañas y ha desfilado en pasarelas de alto perfil, destacando su participación en eventos de marcas reconocidas como Chanel y Desigual.

Paris Jackson es una figura multifacética en el mundo del entretenimiento, destacándose como modelo, actriz y cantante.

Fotografía: Instagram/@parisjackson

Por otra parte, Paris también ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas y series de televisión, algunos de sus trabajos incluyen papeles en la serie de televisión "Star" y en la película "Gringo" (2018). De la misma forma, ha mostrado interés en seguir los pasos de su padre explorando su talento musical y es miembro del dúo musical The Soundflowers, donde canta y toca la guitarra. La música de la banda mezcla géneros como el folk y el rock, y ha sido bien recibida por sus seguidores.

Además de esto, Paris Jackson es conocida por su activismo en diversas causas sociales, ya que ha utilizado su plataforma para abogar por temas como la salud mental, los derechos de los animales y el medio ambiente. Su apertura sobre sus propias luchas con la salud mental ha inspirado a muchas personas a buscar ayuda y apoyo, debido a que ha sido abierta sobre sus desafíos personales, incluidos problemas de salud mental y el consumo problemático de sustancias.

Ha hablado públicamente sobre sus experiencias con la depresión y la ansiedad, utilizando su voz para romper el estigma asociado a estos temas.

Fotografía: Instagram/@parisjackson

Siendo hija de Michael Jackson, Paris lleva consigo un legado musical y cultural significativo, y aunque ha forjado su propio camino en el mundo del entretenimiento, siempre se le recuerda por su conexión con el Rey del Pop. Ha hablado en numerosas ocasiones sobre la influencia de su padre y el impacto de su música y su vida en la suya.