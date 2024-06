Dramáticas y adictivas, así son estas 3 series de Apple TV que te mantendrán al borde del asiento durante el fin de semana

El fin de semana se encuentra muy cerca, por lo que cada vez más personas comienzan a organizar sus planes para disfrutar al máximo estos días de descanso. Pero si tú prefieres quedarte en casa y alejarte del mundo, seguramente las series se han convertido en un refugio para ti y aunque las plataformas de streaming cuentan con catálogos muy amplios y diversos, hay algunas que se han especializado en crear producciones originales, siendo Apple TV una de las referencias actuales.

3 series de Apple TV que no te puedes perder

Si bien la plataforma no ha sido una de las más populares, sus programas originales se han ganado el corazón de las y los suscriptores ya que además de presentar a actrices y actores de alto renombre, las historias presentadas son ideales para maratonear. Así que si estás buscando series dramáticas y que te dejen al filo del asiento, te presento tres recomendaciones para que pases tus días de descanso sumergiéndote en producciones que te garantizan el máximo entretenimiento.

The Crowded Room (2023)

Estrenada en 2023, esta es una serie de suspenso psicológico que se encuentra ambientada en la década de 1970 y sigue la historia de Danny Sullivan (Tom Holland), un joven acusado de un crimen impactante en Nueva York. A medida que la trama se desarrolla, la psicóloga Rya Goodwin (Amanda Seyfried) trabaja para desentrañar los misterios de la mente de Danny, revelando capas complejas de su personalidad y su pasado traumático.

La serie, basada en el libro "The Minds of Billy Milligan" de Daniel Keyes, es una clara referencia al caso de Billy Milligan, un joven diagnosticado con el trastorno de identidad disociativo que cometió crímenes en la década de los 70. Con actuaciones destacadas y una narrativa envolvente, "The Crowded Room" ofrece una mirada intrigante y conmovedora a la fragilidad y la resiliencia de la mente humana, por lo que te mantendrás al borde de sus asientos.

Ted Lasso (2020)

Esta aclamada serie de comedia cuenta con tres temporadas en las que podemos conocer la encantadora y humorística historia del entrenador de fútbol americano Ted Lasso (Jason Sudeikis) mientras navega por los desafíos de dirigir un equipo de fútbol inglés, el AFC Richmond. Con su inquebrantable optimismo y su enfoque poco convencional, Ted busca ganarse el corazón de los jugadores, el personal del club y los aficionados, a pesar de que no sabe absolutamente nada sobre fútbol.

De esta manera, "Ted Lasso" destaca por su ingenio, su corazón y su capacidad para equilibrar momentos cómicos con reflexiones profundas sobre la vida y el deporte, por lo que la serie no solo ofrece risas, sino también lecciones valiosas sobre empatía, resiliencia y el poder del espíritu humano.

The Morning Show

Esta serie se encuentra protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell y ofrece una mirada intensa y cautivadora al detrás de escena de un popular programa matutino de noticias. La serie se centra en los tumultuosos eventos que siguen a la destitución del presentador Mitch Kessler (Steve Carell) debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Su co-presentadora Alex Levy (Jennifer Aniston) lucha por mantener su carrera mientras enfrenta la llegada de una nueva y ambiciosa reportera, Bradley Jackson (Reese Witherspoon). A través de capítulos dramáticos e impactantes, la serie explora temas de poder, género y ética en el entorno competitivo y a menudo despiadado de los medios de comunicación, haciendo especial énfasis en las complejidades de la verdad, la responsabilidad y el impacto del movimiento #MeToo.

¿Cómo conseguir una suscripción a Apple TV?

Conseguir una suscripción a Apple TV+ es sencillo y puede hacerse en varios dispositivos; para empezar, en un iPhone, iPad, iPod touch o Apple TV, abre la app de Apple TV, dirígete a la pestaña "Ver ahora", selecciona "Apple TV+" y sigue las indicaciones para suscribirte. En un Mac, abre la app de Apple TV, ve a "Ver ahora" y haz clic en "Apple TV+" para suscribirte. Si usas un PC con Windows o un dispositivo Android, visita el sitio web de Apple TV (da clic AQUÍ para verlo) e inicia sesión con tu ID de Apple y sigue el mismo proceso.

Apple ofrece una prueba gratuita de siete días para nuevos suscriptores, después de la cual la suscripción se renovará automáticamente al precio mensual vigente. Asegúrate de tener un método de pago válido asociado a tu ID de Apple; una vez suscrito, podrás disfrutar del contenido de Apple TV+ en cualquier dispositivo compatible donde hayas iniciado sesión con tu ID de Apple. Recuerda que si adquiriste recientemente un dispositivo Apple, podrías tener acceso a una suscripción gratuita de un año, así que revisa esta oferta al activar tu nuevo dispositivo.