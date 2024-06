Usan el nombre de William Levi una estafa millonaria, pedían dinero a cambio de encuentros íntimos

William Levy, el actor cubano con una gran trayectoria en la televisión latinoamericana y en Hollywood, podría estar involucrado en un caso judicial en España. Y es que según informes de Alex Rodríguez, periodista de espectáculos, Levy podría ser llamado a declarar ante la Corte de Justicia de España en calidad de testigo debido a una acusación de fraude que involucra el uso indebido de su nombre e imagen.

Usan el nombre e imagen de William Levi para estafar

De acuerdo con medios internacionales, la polémica se desató cuando una mujer, quien afirma ser la presidenta del club de fans de William Levy, supuestamente comenzó a utilizar su nombre e imagen para ofertar encuentros íntimos con él a cambio de dinero. Este esquema fraudulento habría engañado a varios fans, quienes pagaron grandes sumas de dinero con la esperanza de conocer a su ídolo en persona.

La transparencia y la justicia son esenciales para proteger tanto a las figuras públicas como a sus seguidores de este tipo de fraudes.

Si bien no se ha dado a conocer la cifra oficial, hasta el momento se estima que la cantidad recaudada podría superar los 200 mil dólares, equivalentes a aproximadamente tres millones 663 mil pesos mexicanos y fue el pasado 4 de junio cuando el periodista de espectáculos Alex Rodríguez, reveló en su programa "¡Siéntese quien pueda!" que la mujer implicada asegura ser inocente y está dispuesta a hablar ante un juez para aclarar su situación.

En sus declaraciones, la acusada señaló: "no voy a hablar de William ni voy a hablar de nadie. Que hay demanda, perfecto. Vamos a los juzgados y cuando esté el fallo, entonces hablamos". De la misma forma, esta noticia ha impactado profundamente a la comunidad de fans del actor, ya que éstos son conocidos por su dedicación y apoyo incondicional hacia William Levy.

La noticia de que una de sus representantes podría estar involucrada en un fraude ha sacudido a la comunidad de seguidores.

¿Quién es William Levy?

William Levy, conocido en el mundo del espectáculo por su talento actoral, nació el 29 de agosto de 1980 en Cojímar, un pequeño municipio al este de La Habana, Cuba. Desde joven, mostró un interés por la actuación y, con esfuerzo y dedicación, logró convertirse en una figura prominente en la industria del entretenimiento y su carrera despegó en México, donde protagonizó telenovelas que le otorgaron fama y reconocimiento, consolidándolo como uno de los actores más queridos del público.

Gracias a esto, el actor ha participado en numerosas producciones tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Su debut en la televisión mexicana se dio con la telenovela "Olvidarte Jamás", y más tarde ganó popularidad con "Cuidado con el Ángel" y "Sortilegio". En Hollywood, ha trabajado en proyectos como "Resident Evil: The Final Chapter" y ha participado en programas de competencia como "Dancing with the Stars".

La fama puede atraer tanto admiradores como individuos con intenciones maliciosas.

Es así como mientras el caso sigue su curso, William Levy ha optado por mantener un perfil bajo, enfocándose en su carrera y en sus proyectos personales. No obstante, este escándalo podría tener repercusiones en su imagen pública y profesional, dependiendo del desenlace judicial; por ahora, sus seguidores esperan ansiosamente la resolución del caso y confían en la integridad del actor