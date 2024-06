Estefanía Villarreal se impone como modelo y abre su corazón acerca del bullying que la hizo sentir como “el patito feo”

Ya pasaron 20 años desde que se estrenó la telenovela mexicana “Rebelde”, un remake de la telenovela argentina “Rebelde Way”. El proyecto lanzó a la fama mundial a diversas personalidades, como Anahí, Dulce María y Maite Perroni. Otros nombres que destacan son los de Angelique Boyer, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Detrás de ellos hubo otra actriz que en la actualidad marca la diferencia en cuanto al empoderamiento, la actriz y modelo Estefanía Villareal.

La nacida en Monterrey, Nuevo León, vivió un proceso para encontrarse a ella misma e impulsar su carrera, convirtiéndose en la persona que quería ser. En los últimos años, la famosa asombró con su cambio de imagen que va más allá del físico. Ahora incluso se impuso como modelo porque es la portada de junio de Marie Claire México, revista a la que le concedió una entrevista para hablar de su transformación, revelando cómo el bullying la afectó y la hizo sentir como “el patito feo”.

Sigue leyendo:

Estefanía Villarreal celebra sus 37 años desde la playa, sin filtros y con mucho amor

“Bridgerton” y su heroína pelirroja que rompe estereotipos de belleza y recuerda que el amor no conoce de tallas

La actriz y modelo es la portada de junio de la revista de moda. Foto: Instagram Marie Claire México.

Estefanía Villareal, la modelo del momento

Estefanía Villareal compartió este logro a través de su cuenta de Instagram, red en la que recibe apoyo de sus excompañeras de trabajo, como Angelique Boyer y Ela Velden. Para la portada de la revista usó un look deportivo de la marca Pumas, con lo que evidencia que lleva un estilo de vida sano, que fue una de las medidas que tomó para estar y sentirse bien.

Además del look principal, la actriz, de 37 años de edad, lució otros atuendos con los que combinó los estilos elegante y moderno, siendo una femme fatale. Su manera de vestir y proyectarse la convierten en una de las modelos del momento, razón por la que colabora con marcas y realiza campañas que comparte en sus redes sociales.

Estefanía Villareal concedió un a entrevista y recordó cómo fue la etapa en la que sufrió bullying. Foto: Instagram Marie Claire México.

¿Qué pasó con Estefanía Villareal, Celina Ferrer en “Rebelde”?

Dejando en segundo plano la moda y el glamour, Estefanía Villareal abrió su corazón en la entrevista para Marie Claire México para hablar de su vida personal. El punto clave en su carrera fue cuando le dio vida a Celina Ferrer en la telenovela “Rebelde”, proyecto que estuvo al aire entre 2004 y 2006. Aunque se trata de una de las telenovelas con más éxito en México, la actriz confesó “me sentía el patito feo de la historia que me tocó interpretar en su momento”.

“El bullying y muchas otras cosas no estaban tomadas de la manera en la que hoy se ven y hablan (...) . La gente puede ser muy cruel”, confesó Estefanía Villareal al hablar del bullying que sufrió.

La modelo expuso eso para recordar que hace 20 años sufrió bullying y eso la marcó, pese a que siente felicidad de haber sido parte de la telenovela. “(En ese tiempo) el bullying y muchas otras cosas no estaban tomadas de la manera en la que hoy se ven y hablan. Para mí, haber pasado toda esta transición sola fue muy fuerte porque la gente puede ser muy cruel”.

Fue parte de “Rebelde”, proyecto del que está orgullosa, pero admitió sentirse como “el patito feo”. Foto: Instagram Marie Claire México.

Amor propio y transformación

Para Estefanía Villareal cambiar lo que no le gustaba de ella en todos los aspectos fue el primer paso para ser convertirse en la persona que quería ser, mientras se aceptaba como era en cada parte del proceso. Tuvo esta claridad luego de que una amiga le dio un consejo: “Si algo no te gusta de ti, ¿por qué no haces algo para cambiarlo?”. Tras recordar esto en la entrevista, la modelo expuso “se me quedó grabado para siempre, desde ese momento he trabajado mucho en que si algo mío no me gusta hay que pulirlo y limpiarlo”.

“De pronto renaces de otra manera y me siento muy cómoda con los cambios que ha habido conmigo”

Al cambiar de visión, la actriz dijo que empezó a quererse de otra manera porque “cuando te secaste de tanto llorar, viene esa parte dulce de volver a renacer”. Por lo mismo, dejó de lado la idea de ser “el patito feo” y mejor trabajo en su salud mental y emocional. “De tener ese sentimiento de ser la que no encajaba en el prototipo, de pronto renaces de otra manera y me siento muy cómoda con los cambios que ha habido conmigo a nivel personal y laboral”, expuso Estefanía Villareal, quien dijo que esto fue posible por el cambio que tuvo de manera interna, ya que ese es el verdadero regalo que ella misma se dio.