La reacción de Majo Aguilar al preguntarle sobre los rumores de romance entre Nodal y su prima Ángela Aguilar

La polémica que se ha generado por un supuesto romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar alcanzó a Majo Aguilar, quien no evitó ser cuestionada sobre los rumores que rodean a su prima. La reacción de la cantante una vez más jugó a favor de su familia, tal y como lo ha hecho desde siempre pese a los señalamientos de una supuesta rivalidad entre ellas.

Majo Aguilar reacciona a los rumores sobre su prima y Nodal

En entrevista para el programa “Despierta América”, Majo Aguilar habló de sus proyectos en la música, donde ha tenido buena aceptación del público que ha volcado su apoyo hacia ella ante los escándalos que ha protagonizado su famosa familia. Como el más reciente de Ángela Aguilar y la relación que habrían comenzado con Christian Nodal tan sólo unos días después de que éste anunciara su ruptura con la cantante Cazzu.

“Yo preferiría no hablar del tema porque ni sé… nada”, así reaccionó Majo Aguilar a los cuestionamientos sobre su prima que ha intensificado las sospechas de los fans sobre un romance al ser captada en Europa con el intérprete de “Botella tras botella” y en algunos de sus conciertos tratado de pasar desapercibida.

Las veces que Majo Aguilar ha defendido a su prima

En un reciente encuentro con los medios, Majo Aguilar desmintió la supuesta rivalidad con su prima Ángela y se dijo dolida por los ataques que ha recibido toda su familia ante sus declaraciones, como el apoyo de la hija de Pepe Aguilar a la selección de Argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

Majo Aguilar sostiene que no existe una rivalidad con su prima Ángela. Foto: IG @majo__aguilar

“A mí no me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia (…) Yo puedo entender que alguien les puede caer mal, les puede caer bien, no apoyo eso, no me gusta, a mí no me ayuda que me hablen feo de mi familia”, dijo la joven cantante.

Aunque en más de una ocasión la voz de “No voy a llorar” ha negado una rivalidad con Ángela Aguilar, la más reciente fue para el programa “Hoy Día” donde resaltó la unión que existe en su familia: “Yo puedo caerle mal a alguien, ella le puede caer mal a alguien, pero eso es una cosa y otra cosa es el hate, el mala onda, eso no está padre para nada. Mi lema es puro amor y no me gusta cuando pasan ese tipo de cosas”.