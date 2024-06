Pepe Aguilar lanzaría indirecta a Christian Nodal ante rumores de romance con su hija Ángela

En medio de su ruptura con la trapera argentina Cazzu tras poco más de dos años de relación y una hija en común, Christian Nodal enfrenta una nueva polémica al ser relacionado sentimentalmente con Ángela Aguilar ya que han sido captados juntos de viaje y en conciertos más allá de lo profesional. A las imágenes de los cantantes se suma una publicación de Pepe Aguilar, que fanáticos de inmediato tomaron como una indirecta a la estrella de regional mexicano.

¿Pepe Aguilar envía indirecta a Christian Nodal?

Hasta el momento los cantantes no han confirmado un romance, pero fanáticos se mantienen atentos a la reacción de Pepe Aguilar ya que es conocida la cercanía que tiene con su hija y que no duda en defenderla ante cualquier escándalo. Tal y como el que enfrenta con Christian Nodal, a quien le habría dedicado un mensaje a través de sus historias en Instagram como una advertencia ante lo que podría en la relación.

Pepe Aguilar lanzaría indirecta a Christian Nodal. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

“Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no pueden darse a sí mismos, así que deja de esperar lealtad de personas que se traicionan a sí mismos; deja de esperar honestidad de personas que se mienten a sí mismos, y deja de esperar paz de personas que están en guerra consigo mismos”, se lee en el mensaje compartido por el patriarca de la dinastía Aguilar en redes sociales.

Mientras los rumores de un romance se fortalecen, el conductor Daniel Bisogno reveló en el programa “Ventaneando” que la llamada “Princesa del regional mexicano” habría tomado la decisión de ya vivir con sus padres: “Tenía mucho tiempo que no se presentaba sólo en un escenario, ahora fue Leonardo con él. Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo de momento”.

Mensaje dejaría ver que Pepe Aguilar no estaría de acuerdo en el romance de su hija con Nodal. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

¿Distanciamiento entre los Aguilar?

El intérprete de “Por mujeres como tú” se presentó en solitario en la Arena Ciudad de México luego de varios años de no cantar en el recinto, para ello estuvo acompañado de sus hijos. Aunque fue evidente la ausencia de Ángela Aguilar, por lo que una vez más la familia enfrentaría rumores de un distanciamiento y que el cantante no estaría de acuerdo con el romance.

Los rumores de un romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron cuando fue invitada especial en uno de sus conciertos, aunque hasta ese momento se trataba de algunos comentarios de fanáticos pronto se intensificaron por las fotografías filtradas por la influencer de espectáculos “Reina Venenosa” en las que se ve a los cantantes durante un viaje en Europa.

Además, Cazzu dejó de seguir en Instagram a la menor de la dinastía Aguilar que también fue captada en un reciente concierto del sonorense intentando pasar desapercibida usando una sudadera y lentes oscuros. También se difundió una postal en la que se ve a la joven intérprete usando una cadena similar a la de Nodal, quien la habría acompañado a hacerse su reciente tatuaje.