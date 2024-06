Daniel Bisogno revela que Ángela Aguilar ya no vive con Pepe Aguilar en medio de rumores de romance con Nodal

Ángela Aguilar se ha robado toda la atención dentro el mundo del espectáculo en las últimas dos semanas, pues tras revelarse que Christian Nodal y Cazzu le pusieron fin a su relación amorosa y que les dejó una hija en común, se ha visto a la cantante muy cercana con el intérprete de "De los besos que te di", algo que ha aumentado las sospechas de noviazgo. Ahora, luego de que se filtraran fotos de ellos en unas vacaciones por Europa y Estados Unidos, se dio a conocer que la "princesa del regional mexicano" ya no vive con sus papás.

En medio de una ola de rumores en la que también Cazzu, ex de Nodal, dejó de seguir a la mexicana en Instagram, el periodista de espectáculos Daniel Bisogno reveló en una emisión de "Ventaneando" que Ángela Aguilar ya no vive con sus papás, es decir, Pepe Aguilar y Aneliz álvarez Alcalá. Aunque son pocos los detalles que compartió el conductor, destacó que esta decisión es "de momento".

Sigue leyendo:

Captan a Ángela Aguilar llegando con Nodal a concierto del cantante en México; desatan más sospechas de romance

Cazzu sube una nueva FOTO con su hija, Inti, mientras Nodal es sorprendido junto a Ángela Aguilar

El anuncio de Daniel Bisogno lo hizo mientras presentaban la nota en la que se explicaba que este fin de semana Pepe Aguilar se presentó en la Arena Ciudad de México y contrario a otras ocasiones, lo hizo solo, pues su hija menor fue la gran ausente. Tras comentar esto, soltó la exclusiva.

"Tenía mucho tiempo que no se presentaba solo en un escenario, ahora fue Leonardo con él. Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo de momento", declaró el periodista.