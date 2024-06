Nelly Furtado arrasa en festival de Dublín pese a críticas por su cuerpo y hasta recibe un regalo de U2

Tras retomar su carrera musical, Nelly Furtado no ha dejado de recibir críticas porque aumentó de peso, luciendo una figura diferente a la que tenía cuando se iniciaba en la industria de la música en 1996, cuando tenía 18 años de edad. A pesar de esto, la canadiense, quien ahora tiene 45 años, se mantiene firme en su gran regreso y la muestra de ello es que conquistó el Forbidden Fruit Festival, evento que se realizó en Dublín, Irlanda, este sábado 1 y domingo 2 de junio.

Pero la intérprete de “Turn Off the Light” no sólo arrasó entre los espectadores del evento musical, sino que los integrantes de U2, banda de rock originaria de Dublín, cayeron rendidos a sus pies y se declararon sus fans. Para demostrarle su admiración a la originaria de Canadá, los músicos -liderados por Paul David Hewson, mejor conocido como Bono-, le hicieron un regalo.

La canadiense se presentó en el Forbidden Fruit Festival. Fotos: Instagram Nelly Furtado.

Integrante de U2 se declaran fans de Nelly Furtado

Al estar conmovida por la acción de U2, Nelly Furtado les dedicó un mensaje de agradecimiento a los irlandeses, de quienes incluso fue telonera cuando tenía 21 años y su carrera musical despegaba. “Estar de regreso en Dublín para Forbidden Fruit Festival fue absolutamente épico Gracias a todos los que vinieron y cantaron conmigo, lo pasé muy bien. Nunca olvidaré abrir para U2 en Slane Castle cuando sólo tenía 21 años”, publicó la también compositora en su cuenta de Instagram en la que compartió que los irlandeses le enviaron un ramo de flores con una tarjeta que dice “Nelly, bienvenida a Dublín. Tus fans, Bono, Edge, Adam y Harry”.

Al estar en Dublín, recibió un lugar de U2. Foto: Instagram Nelly Furtado.

“Entrar a mi camerino y ver las flores y una nota especial de ellos anoche significó aún más años después; sentirme bienvenido con los brazos abiertos a una ciudad que realmente significa tanto para mí”, expresó Nelly Furtado por el gesto de U2.

La cantante de “Try” también recordó que “ese espectáculo me hizo darme cuenta de que mi sueño original de convertirme en cantante realmente se había hecho realidad, un sueño que había imaginado por primera vez cuando pisé el escenario por primera vez a los 4 años”. Por lo mismo, la canadiense está agradecida con U2, a quienes describe como sus grandes mentores.

Por qué Nelly Furtado dejó de cantar

Aunque Nelly Furtado siempre ha tenido claro que la música es su pasión y tuvo éxito en los años 2000, se tomó un descanso para enfocarse en otras actividades, como clases de cerámica y dramaturgia. Además, se centró en la crianza de sus tres hijos e incluso empezó a colaborar como bibliotecaria en la escuela de su hija mayor, lo que compaginaba para trabajar en la tienda de discos de una amiga.

Las críticas por su cuerpo igual le generaron inseguridades, lo que influyó para que no retomara su carrera. Sin embargo, su hija mayor la alentó a retomar su carrera, especialmente porque en 2022 se hizo tendencia en TikTok su canción “Say It Right” debido a un trend. Luego de trabajar ocultamente, Nelly Furtado empezó a hacer apariciones, dejando entrever que regresaría a los escenarios, lo cual se hizo realidad para sus fieles fans.