Llora Nelly Furtado por el cariño mexicano

La cantante canadiense Nelly Furtado no pudo contener las lagrimas durante su presentación en la tercera edición del Festival Tecate Emblema. Pasadas las 20:00 horas en el escenario principal apareció Nelly luciendo un atuendo en color rojo con negro, con el que lució su torneada figura.

Para sorpresa de los miles de asistentes que se dieron cita en el escenario principal interpretó gran parte de sus éxitos como “I’m like a bird” y “Maneater”, lo que hizo que el lugar se volviera una locura.

La cantante interpretó sus grandes éxitos. Foto: Saúl Castillo

“No puedo contener el llanto, me siento muy querida por ustedes, los amo mucho” fueron las palabras que dijo Furtado a su público.

La cantante conquistó a los asistentes gracias a sus interacciones que hizo en español y con sus éxitos que hicieron que se mantenga en el gusto del público. Uno de los temas más celebrados fue “Fotografía” ya que es una colaboración con el cantautor colombiano Juanes.

Casi una hora deleitó a sus fans la intérprete de “Promiscous” y de “Say it right”. En la segunda jornada del festival tuvo una asistencia de 71 mil personas, que celebraron la tercera edición del encuentro.

BRC