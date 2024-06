El compositor Horacio Palencia adapta sus letras

Horacio Palencia tenía 16 años cuando compuso su primera canción, desde entonces le escribe al amor y desamor con himnos como “Háblame de ti” o “A través del vaso”, y aunque los sentimientos no cambian, sí las frases o palabras que ahora usa en sus canciones, para mantenerse vigente y llegar a las nuevas generaciones.

“Claro que cambia la forma de componer. Antes me resistía a decir ‘por fa’ en una canción, siempre era completo, ahora también se usa mucho ‘el cora’, para decir corazón, no me gusta mucho, pero si de repente queda en una canción la dejó”, explicó el compositor.