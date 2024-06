Jennifer López reaparece en París más bella y glamorosa que nunca, ¿y Ben Affleck?

Los rumores de una crisis matrimonial no dejan de rodear a Jennifer López y Ben Affleck, una de las parejas más conocidas en Hollywood que incluso es conocida como Bennifer, nombre que los famosos recibieron de sus fans entre 2002 y 2004 cuando salieron por primera vez. A pesar de esto, “La diva del Bronx” reapareció y lo hizo a lo grande porque derrochó estilo, elegancia y porte, demostrando que está mejor que nunca.

Jennifer López, icónica en la Semana de la Moda de París

Sí, la cantante y actriz, de 54 años de edad, disfruta de su estancia en Europa, donde ha sido vista con sus amistades, mientras gozan del verano con looks de playa. Al parecer, se trata de un ritual que tiene con sus amigos, ya que el año pasado también realizaron este viaje por el Viejo Continente. Este año ha tenido un plus para la intérprete de “Get Right” porque asistió al desfile de Christian Dior en la Semana de la Moda de París de manera majestuosa.

JLo reapareció por la puerta grande al llegar al desfile de Christian Dior en la Semana de la Moda de París. Foto: Instagram Jennifer López.

Jennifer López aparece sola, pero más radiante que nunca

Jennifer López se adueñó del evento de moda porque lució más bella y glamorosa que nunca con un look vintage elegante. Debido a que es amante de los diseños de Christian Dior, la actriz de “The Mother” y “Atlas” le rindió tributo a la firma francesa al usar uno de sus looks más emblemáticos: un largo vestido camisero en color beige; complementó el atuendo con gafas de sol, bolsa de mano y guantes largos en color negro, así como zapatillas con plataforma champagne.

Además de este look, JLo igual usó un look estilo oficina, pero le dio su toque personal. Este consta de una blusa camisera blanca y falda de tubo gris. Los complementos le terminaron realce al outfit, ya que la famosa portó nuevamente los guantes largos en color negro, así como bolsa de mano de fibras naturales y diadema con red, lo que le sumó drama a la estética.

Para la ocasión, portó un look vintage elegante. Foto: Instagram Jennifer López.

Al estar orgullosa de sus atuendos, Jennifer López publicó fotos de sus dos looks en su cuenta de Instagram y agregó la leyenda “pequeño viaje a París”, lo que reavivó sus redes sociales y generó que recibiera numerosos elogios. “Impecable”, “qué hermosa” y “mi bebé preciosa”, son algunos halagos que recibió JLo. Además, su gran reaparición fue celebrada por sus fans, ya que expresaron “¡ahí está ella!”. De esta manera, la estrella de Hollywood le hace frente a las críticas que ha recibido por la supuesta crisis matrimonial que afronta con Ben Affleck.

Qué pasa entre Jennifer López y Ben Affleck

De nuevo, la intérprete de “Jenny from the Block” se dejó ver sola, ya que Ben Affleck se encuentra en Estados Unidos, donde pasa tiempo de calidad con sus hijos. De acuerdo con Univisión, el actor y director de cine, de 51 años, fue visto este sábado 22 de junio con su hija mayor, Violet, con quien fue a comer en el restaurante Tasty Noodle House.

Jennifer López también usó un look clásico de blusa blanca y falda tubo gris. Fotos: Instagram Jennifer López.

El actor de “Batman” se mantuvo fiel a su estilo casual al usar una playera blanca y camisa a cuadros así como vaqueros y tenis. Lo que llamó la atención es que no usó su anillo de bodas, aunque no es la primera vez que sucede porque en ocasiones aparece con usándolo y otras no. Sin embargo, esto podría ser indicio de qué él y Jennifer López sí están atravesando una crisis matrimonial.