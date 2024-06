Tras el estreno de “Aventurera”, Irina Baeva es comparada con Taylor Swift porque ninguna sabe bailar: “Más tiesa no se puede ver”

La espera terminó y el pasado jueves 20 de junio se estrenó la nueva versión de “Aventurera”, que es una producción de Juan Osorio para rendirle tributo a la fallecida Carmen Salinas, quien estaba a cargo de la obra de teatro. El rol protagónico está en manos de la actriz rusa Irina Baeva, quien no ha convencido al público ni a periodistas del medio del espectáculo porque le han hecho numerosas críticas.

Irina Baeva no convence como “Aventurera”

Los malos comentarios se evidencian en redes sociales porque numerosas personas se han ido en contra de la pareja de Gabriel Soto, indicando que es bonita, pero no da la talla porque no canta ni baila. Por lo mismo, la actriz, de 31 años de edad, es tendencia en X, red antes llamada Twitter, debido a las numerosas críticas que recibe por su mala participación y con la que no le rinde tributo a Carmen Salinas ni a pasadas aventureras, como la fallecida Edith González.

Sigue leyendo:

Niurka “destroza” a Juan Osorio e Irina Baeva por la nueva “Aventurera”: “N o es vedette”

Irina Baeva recibe duras criticas por su debut en “Aventurera”, aseguran que no baila y recuerdan a Edith González

Irina Baeva es la nueva “Aventurera”. Foto: Instagram @fcosotobaeva.

Le llueven críticas a Irina Baeva por no saber bailar

El usuario de X Emisario Evo de Metal (@EmisarioGorgojo) publicó un video de la cantautora estadounidense Taylor Swift, de 34 años, que es tendencia porque la famosa pretende bailar, sin tener éxito. Debido a que ni la cantante ni la actriz saben bailar, son comparadas; “Irina Baeva en ‘Aventurera’”, se lee en la descripción del video que protagoniza la intérprete de “Cruel Summer”.

“Más tiesa no se puede ver”, comentó un usuario en X al hablar del trabajo de Irina Baeva en “Aventurera”

La publicación de @EmisarioGorgojo desató las críticas en contra de Irina Baeva, al grado de que un usuario expuso lo siguiente: “Si reviviera Carmen Salinas, con esta ‘Aventurera’ se volvería a morir con tan pésima actuación de esta actriz. Más tiesa no se puede ver. Sólo alguien que no sepa de producción de teatro la puso de protagonista”.

En tanto, otras personas expusieron “no te voy a decir que le falta mucho ¡le falta todo!” y “parece que se está espantando las moscas”. Incluso hubo quienes expusieron que por primera vez están de acuerdo con Niurka Marcos en algo: Irina Baeva no sabe bailar y no es la ideal para “Aventurera”, especialmente porque no es vedette.

Dónde se realiza “Aventurera”

La obra de teatro se estrenó el pasado jueves 20 de junio en el Salón Los Ángeles, que es uno de los más conocidos y emblemáticos en Ciudad de México porque abrió sus puertas en 1937. Se ubica en la calle Lerdo 206, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la cartelera del salón, las funciones de “Aventurera” se realizan de jueves a sábado en dos horarios: 6:30 y 9:30 p.m. Los precios de los boletos varían dependiendo de la zona; el costo general es de 500 pesos y para la zona VIP se cobran 2,500 pesos.