Galilea Montijo y Shanik Berman protagonizaron fuerte pelea en "Hoy", ¿revivirá la polémica en "La Casa de los Famosos 2"?

A lo largo de los años el Programa Hoy ha tenido una serie de conductores y colaboradores que han marcado la historia del programa. Una de las personalidades que tuvo un paso en el matutino fue Shanik Berman, quien en una ocasión se peleó con Galilea Montijo en tv nacional. Ahora que fue confirmada como la nueva integrante de La Casa de los Famosos México, vamos a recodar el día que se enfrascó en la pelea una de las conductoras más queridas del programa.

Si bien es cierto que esta rivalidad se vivió hace ya algunos años. Ahora, con la presentación de Shanik en LCDLF 2, se puede esperar que la periodista tenga un nuevo enfrentamiento con Gali, quien es la presentadora de dicho programa. Mejor vamos a recordar qué fue lo que ocurrió en el matutino hace unos años.

Corría el matutino con normalidad, los conductores presentan la información que se tenía planeada para ese día cuando Shanik se detuvo para reclamarle a Montijo por la actitud que tenía contra ella desde el inicio del programa. Una vez comenzado el reclamo no hubo nada que la frenara. La pelea comenzó cuando Gali comenzó a cuestionar todo lo que decía Berman.

"Bueno, es mi opinión, es mi opinión. A parte, tú que traes desde que llegué. No te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, de decir de cosas. Yo estoy tratando de opinar como periodista... Nosotros también tenemos derecho a opinar. Entonces vámonos respetando", dijo Shanik.