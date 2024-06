El Escorpión Dorado presenta “El círculo del 1%” su nuevo programa en busca de conquistar la TV mexicana

El Escorpión Dorado estrena un nuevo programa en la televisiòn mexicana TV Azteca

Alex Montiel y El Escorpión Dorado son de los personajes más importantes del internet, ya que al ser pioneros del contenido digital junto al Werevertumorro Crew, han sabido evolucionar su manera de crear contenido, así como de saber utilizar las plataformas en las que están actualmente.

Ahora después de dominar y ser el dios legítimo de Internet, el Escorpión Dorado presenta su nueva apuesta por seguir siendo una eminencia en la televisión, “El Círculo del 1%”, un programa que ya pudiste ver el pasado domingo 9 de junio en Azteca Uno, pero que sin duda alguna no te puedes perder en estos fines de semana.

Sigue leyendo

Mamá de Christian Nodal comparte foto con Cazzu en plena polémica por el rompimiento con su hijo

Sergio Sepúlveda se viste de luto, despide a su amiga con un desgarrador mensaje: "vuela libre"

El Escorpión Dorado en el set de "El Circulo del 1%"/Crèditos: Tv Azteca

Alex Montiel y el Escorpión Dorado han sabido transitar de las redes sociales y las plataformas en línea a nuevos formatos de la televisión mexicana, ya que si bien han cubierto temas como cine, comedia y entrevistas, parece ser que nada los detiene para seguir teniendo éxito y es que en entrevista para El Heraldo de México tuvimos la oportunidad de hablar con el dios del internet y saber un poco más sobre este nuevo proyecto.

Ya que pudimos ver el show, ¿cuáles fueron tus sensaciones con este primer programa?

Si fíjate que, a diferencia de lo que a veces suele suceder, nosotros grabamos toda la temporada y entonces ahí es cuestión de programación de TV Azteca, cómo acomodan los programas, porque el que tú viste, digamos que no fue el primero que grabamos.

Grabamos 52 programas de toda la temporada y la cantidad de variantes de resultados está bastante divertida, entonces prácticamente ningún programa es igual al otro en cuestión de qué el participante que gana, pues ganaba una sola persona, hay veces que ganaban más, hay veces que no ganaba ninguna.

Entonces estos dos programas que viste, no corresponde al orden cronológico en el que los grabamos, pero, pues, tienen la misma energía todos por qué como te lo dije, cada programa es distinto y además son 100 personas que viene a dar todo de sí cada programa, con las preguntas totalmente distintas, cada edición.

El Esorpión Dorado ha sabido crecer su personaje/Créditos: TV Azteca

¿De dónde viene la idea y por qué podemos ver al Escorpión Dorado en televisión? Ya que su medio origen tiene un estilo muy arraigado a las redes sociales y el tipo de lenguaje

Sí, es un programa que viene de la BBC de Londres, es un concepto que se ha hecho en varios países de Europa y esta es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Yo, como lo sabes, tengo mis plataformas, mis canales en YouTube y voy subiendo mis contenidos y yo decido qué hacer.

Y entonces, cada vez que me invitan a colaborar en un medio, que no es el habitual para mí, e inclusive en el mismo YouTube, cuando me invita alguien a colaborar, yo tengo el enorme privilegio de poder decidir con quién lo hago. Entonces invitaciones puedo recibir varias y cuando veo que este es un programa nuevo, que nunca se ha hecho en México, que es una puesta nueva, que quieren postre por un conductor totalmente nuevo, que la gente no ha visto en este formato de “gameshow”, pues dije, ¡Claro, adelante hagámoslo!

Además, es un programa muy divertido, en el cual puedes interactuar con la gente, puedo usar esa habilidad mental para obligar a la gente a improvisar, a responder, justamente estas preguntas que no tienen que ver con el conocimiento sino en la forma en la que tú piensas en la forma en la que tú razonas, en la que tú vas por la vida y el resultado es lo que refleja esto que te estoy comentando, porque lo mismo ganaba un empresario, que un estudiante, que una comerciante, que una señora, que un chavito y está muy divertido esa parte.

El Escorpión Dorado conduciendo/Créditos: Tv Azteca

Hablando de tu talento, ¿qué tanta era la dificultad de improvisar y llevar a tu personaje en los programas?

Pues mira, a mí me ayudó mucho que existiera un equipo detrás de toda la producción, toda la parte de la información, con un concepto muy claro. Muchas veces creo que si me puedo echar un auto aplauso, te diría que me gusta mucho improvisar, me siento muy bien improvisando, pero, pues, tiene su chiste, aquí en este programa hay una gran parte de una estructura bien establecida donde están las preguntas bien escritas, teniendo un formato bien definido.

Y hay momentos en los que puedo improvisar al 100 por ciento, entonces no se trata nada más de improvisar y lanzarme al vacío par tratar de yo exprimirle agua a las piedras, sino que, tener de donde agarrarme, de dónde enfocarme, de donde desarrollar esa interacción y esa forma en la que al final del día me podía involucrar con cada uno de los participantes, eso me ayudo muchísimo y me sentí muy a gusto.

El Escorpión Dorado en TV Azteca/Créditos: TV Azteca

¿Alguna vez habrá una edición con celebridades?

El formato para hacerlo de celebridades al 100 por ciento es un poco difícil, porque son 100 participantes, estamos hablando de que es invitar 100 celebridades en un solo programa y bueno si quieres hacer más está todavía más difícil y además, pues en cada ronda van perdiendo cierta cantidad de personas, entonces sí estamos hablando de que estás invitando a 100 celebridades imagínate que en una ronda se vayan 25, no puedo estar platicando con los 25 eliminados, porque tengo que continuar con el formato.

En ese sentido, hacerlo en específico un programa de celebridades es un poco difícil; sin embargo durante la temporada que hay todo tipo de personalidades, entonces lo mismo iba desde un comediante, que un influencer, un cantante, que un futbolista, a diferentes niveles.

Pero todos estos trabajos se veían reflejados a la par de cualquier otro, como un dentista, un nutriólogo y es un reflejo también muy claro y divertido de la sociedad mexicana de la cantidad de personalidades que tenemos en México y se ven ahí fotografiados en ese microorganismo en el que se convierte cada programa.

El "dios del internet" cambió de look para este nuevo proyecto/Créditos: @ESCORPIONGOLDEN

Ya hemos visto al Escorpión dorado en diversos medios, ¿cuál es el límite para Alex Montiel y el Escorpión Dorado?

Si has visto más o menos lo que hago, sabes que en este medio me ha dado la posibilidad de soñar muchas cosas y de que prácticamente lo que se me ocurra puedo intentarlo, ya que me salga a diferentes niveles es otra cosa, pero lo que me imagino y prácticamente es en esta época en la que nosotros tenemos la posibilidad de crear nuestros contenidos de forma independiente, que nos dé justo esa posibilidad de soñar y de crear.

Ya no tenemos que pedirle permiso a nadie, ya no tenemos que esperar a que alguien nos apruebe tal o cual proyecto y además de forma paralela puedo participar en algunas plataformas de streaming, en televisión abierta, entonces me llena de alegría y motivación voltear hacia atrás y ver los paso que he superado, que he vivido y que he experimentado, eso me da motivo suficiente para pensar que para adelante hay muchos caminos y muchos objetivos por cumplir, básicamente la imaginación es tu límite y ya veremos para qué nos alcanza el tiempo que nos dé la vida.