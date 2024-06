Daniela Castro habló sobre el problema de salud que enfrenta su hija menor, pues a la joven le fue detectado de nuevo un tumor en la lengua por el que debe someterse a una cirugía. Hace tan sólo unas semanas Alexa Castro explicó que le extirparon un tumor debajo de la lengua, sin embargo, éste sigue creciendo por lo que ha optado por consultar a otros especialistas.

Hija de Daniela Castro tiene de nuevo un tumor en la lengua

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Saldaña para su canal de YouTube, la hija de la actriz explicó los problemas de salud que ha tenido en las últimas semanas por un tumor en la lengua que persiste pese a que ya se le extirparon una vez en mayo pasado: “No sé qué quiere decirme el universo, pero ahí voy. Es algo benigno, pero que sale por un traumatismo de mordedura en la boca”.

Sigue leyendo:

Entre lágrimas, la actriz Renata del Castillo "suplica" por donadores de sangre, fue diagnosticada con un tumor

Este es el tipo de cáncer que padecía Don Omar y la operación a la que fue sometido

Hija de la actriz Daniela Castro revela que le volvió a salir un tumor en la lengua. Foto: IG @alexacastrodoo

La joven, quien en 2023 debutó como cantante con el tema “Si te miro”, indicó que se someterá a un segundo procedimiento para extirpar el tumor: “Me recomendaron con un otorrino y entonces él me va a operar, pero también voy a escuchar una segunda opción de un especialista en bocas”.

Por otra parte, la actriz Daniela Castro se mostró preocupada por la salud de su hija Alexa y también hablo sobre su estado de salud: “Le volvió a salir, ya aún operada, y le van a volver a hacer una segunda operación, que me la está alargando la escuincla, mi vida, porque ahí sí tiene que estar dos semanas en reposos, porque es anestesia general, o sea, sí es una cirugía mayor”.

¿Qué es un mucocele?

En mayo pasado Alexa Castro compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que explica que tiene un mucocele, así como los síntomas que tuvo y el doloroso procedimiento al que se sometió. La joven cantante relató que una vez en su casa se abrió la herida, entonces tuvo que volver de emergencia para que le colocaran puntos una vez más.

“No paraba de llorar, no les puedo explicar el dolor. Me han pasado mil cosas y ningún dolor como este, el peor dolor de mi vida (…) Los primeros cuatro días era un sufrimiento impresionante. Espero que nunca les salga un mucocele porque se los van a tener que quitar y es una cosa horrible”, relató.

En mayo pasado le extirparon un primer tumor a Alexa Castro. Foto: IG @alexacastrodoo

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, un mucocele o quiste mucoso oral es “un saco indoloro y delgado que se encuentra sobre la superficie interior de la boca y contiene un líquido transparente”. Éstos aparecen con frecuencia “cerca de las aberturas de las glándulas salivales (conductos)”.

Hay de dos tipos. Los mucoceles, que están en la superficie interior del labio superior o inferior, interior de los mejillas, superficie inferior de la lengua y se ocasionan por poder o succionar los labios, u otro traumatismo. Las ranuras, que aparecen en el piso de la boca y son ocasionados por el bloqueo de las glándulas salivales debajo de la lengua.