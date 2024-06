Ángela Aguilar olvida polémica y envía tierno mensaje a su papá, Pepe Aguilar: “Me enseñas a ser mejor ser humano”

La polémica parece estar lejos de terminar para la dinastía Aguilar debido al romance de Ángela con Christian Nodal, pues aunque ha surgido más información que aclara algunos rumores hay otros que mantienen a la expectativa a los fanáticos. Como aquel sobre un distanciamiento entre la cantante y su padre, Pepe Aguilar, a quien le dedicó un emotivo mensaje reconociendo su trayectoria y el apoyo que le ha brindado a su familia.

Pepe Aguilar recibe tierno mensaje de su hija Ángela

El intérprete de “Por mujeres como tú” fue uno de los invitados especiales en el reciente programa “Montse & Joe” en el que recibió un emotivo mensaje de sus hijos Ángela y Leonardo, quienes siguen sus pasos en la industria y el legado de su familia como cantantes de regional mexicano. Aunque esto surge en medio de la polémica que protagoniza Ángela por su apresurado romance con Christian Nodal a tan sólo unas semanas de que el cantante hiciera pública su ruptura con Cazzu.

Pepe Aguilar recibe tierno mensaje de su hija Ángela en medio de rumores de un distanciamiento. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

“Papi, te quiero felicitar por tu gran trayectoria, pero también te quiero felicitar por el trabajo que le has metido a mi carrera y a la carrera de Leonardo. Por enseñarme desde hacer vibrato hasta hacer falsete. Gracias por cada vez que me llevabas a la escuela escuchando música que ahora la uso como influencia en todos mis discos; gracias porque todos los días me enseñas a ser mejor cantante y mejor artista, pero más importante, mejor ser humano”, dijo Ángela Aguilar.

Por otra parte, Leonardo Aguilar reconoció el trabajo de su padre en la industria: “Papá, te quiero muchísimo. Quiero agradecerte por tantos años de aprendizaje, de enseñanzas, no solamente como mi productor y mi jefe, sino como mi padre. Eres una persona enorme, y repito, no sólo en lo profesional, sino en lo personal”.

Hasta el momento Pepe Aguilar no se ha pronunciado de manera oficial sobre el romance de su hija Ángela. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

Pepe Aguilar da consejos para “el mal de amores”

Durante la entrevista Montserrat Oliver y Yolanda Andrade hablaron de temas como la infidelidad -algo por lo que también ha recibido críticas Christian Nodal-, por lo que el cantante no dudó en dar consejos sobre “mal de amores” y aquello que hay que evitar o hacer tras una dolorosa ruptura.

“Nadie teneos vida. Tratamos con otras personas de llenar los huecos emocionales que tenemos y por eso es que nos duele tanto cuando se separa alguien, porque no eres suficiente para ti mismo. En determinado momento cuando te empiezas a querer, empiezas a tener vida. Cuando andas enamorado de vale madr** la vida y nada más andas con tu vieja y con tu güey, y se acabó el mundo, entonces, claro, si te quitan lo que es todo tu mundo”, dijo el cantante.