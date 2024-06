Adianez Hernández respondió a quienes la critican por andar con los exnovios de la misma persona, la actriz no se quedó callada y puso en su lugar a las personas que piensan que ella fue quien buscó a su actual novio Augusto Bravo quien era pareja de Larisa Mendizával, exesposa del padre de sus hijos Rodrigo Cachero.

A un año del escándalo amoroso en el que la conductora de TV Azteca se vio involucrada, sale a defender su relación cada que puede. Y así fue en esta ocasión, cabe destacar que al inicio de su sonado romance trataba de ser muy discreta y evitaba el tema en sus redes sociales, sin embargo, ahora vive plenamente su noviazgo y comparte fotografías de lo enamorada que esta de su actual pareja a pesar de las críticas.

A un año del escándalo amoroso en el que la conductora de TV Azteca se vio involucrada, sale a defender su relación | Foto: Instagram @adianezhzr

Adianez Hernández responde a quienes la critican por andar con los exnovios de la misma mujer: “yo no busqué a nadie”

La actriz de telenovelas abrió una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde un internauta le preguntó por qué siempre buscaba a los ex de una misma mujer a lo que Hernández respondió que las cosas no se habían dado así y que era mejor que si no sabía el contexto de la historia que mejor no opinara.

"No mi amor, yo no busqué a nadie y si no sabes pues mejor no hables verdad", respondió a la persona que le hizo la pregunta incómoda.

Hernández respondió que las cosas no se habían dado así | Foto: Instagram @adianezhzr

La actriz ha explicado varias veces que su romance no surgió con el fin de dañar a nadie, sin embargo, internautas han sacado a relucir que no es casualidad que primero se haya casado con el exesposo de Larisa, Rodrigo y ahora que ande con quien era su pareja Augusto, pues cuando ellos empezaban a salir tanto Adianez como Bravo todavía estaban en una relación con sus respectivas parejas.

Adianez quiere tener más hijos, ¿será con Augusto Bravo?

En la misma ronda de preguntas y respuestas le cuestionaron si desea convertirse en madre nuevamente, pues ya tiene dos hijos con su exesposo, el productor Rodrigo, a lo que contestó que no descartaba la posibilidad y le dejaba la decisión al universo, sin embargo, contó que desde pequeña siempre quiso tener cuatro hijos especialmente gemelos.

La presentadora de "Escape Perfecto" indicó que si se convierte en madre otra vez le gustaría tener gemelas, pues es algo con lo que se quedó con las ganas y al tener dos hijos varones, siempre quedó el deseo en ella de tener una niña. Hernández no mencionó a su actual pareja, quien no tiene hijos todavía pero convive con los de la actriz frecuentemente.