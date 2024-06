Prófugos del Anexo: ¿Qué pasó con los eventos de Julión Álvarez y Alfredo Olivas y donde será su próximo concierto?

El espectáculo “Prófugos del anexo” en el que Alfredo Olivas y Julión Álvarez conquistaron a sus fanáticos ha sido uno de los eventos más exitosos del 2024 y que según información de los artistas han logrado vender todas las entradas de las fechas que ya hicieron en el primer semestre del año.

Pero una de las incógnitas más grandes y que desean conocer los seguidores de los famosos del regional mexicano, son las fechas en las que regresarán, ya que hasta el momento no han dado a conocer de manera oficial alguna otra actividad respecto a este proyecto y solo se han encargado de desmentir eventos falsos.

Seguir leyendo:

Alfredo Olivas y Julión Álvarez desmienten fecha y precios de "Prófugos del Anexo" en la bella ciudad de Guadalajara

Los artistas han puesto en pausa el espectáculo "Prófugos del anexo.Captura de pantalla IG/alfredoolivasofficial

¿Dónde será el próximo evento de “Prófugos del Anexo”?

Después del evento que hicieron en Puerto Vallarta, Jalisco, Julión Álvarez y Alfredo Olivas hicieron el anuncio oficial esa noche en donde indicaron que por el momento los conciertos de "Prófugos del anexo" quedarían suspendidos, pero no mencionaron que ya hubieran acabado con la gira en donde reunían lo mejor de sus canciones.

Ante la tristeza y el asombro de varios de los espectadores, los famosos presuntamente sí planean retomar la serie de eventos, aunque de momento no han hecho pública la lista de las ciudades en donde panean presentarse, aunque se dice que podrían retomar el concierto pospuesto para la Ciudad de México.

¿Por qué se acabó “Prófugos del anexo”?

Hay que destacar que hasta el momento ni Alfredo Olivas y tampoco Julión Álvarez han dado a conocer los verdaderos motivos por los que pospusieron el espectáculo “Prófugos del anexo” ya que todas las fechas que habían hecho anteriormente habían resultado exitosas y con todos los boletos vendidos.

Dentro de las especulaciones que se dicen sobre la razón por la que pospusieron prófugos del anexo está que cada uno tenía eventos individuales que atender y que la gira les quitaba ese tiempo, mientras que hay también quien recuerda un problema que tuvieron en la Ciudad de México por lo que decidieron suspender el concierto y enfocarse en la solución de los problemas que ya tenía en la logística.

.Alfredo Olivas y Julión Álvarez son grandes amigos y colegas. Captura de pantalla IG/alfredoolivasofficial

¿Qué paso con el concierto de “Prófugos del anexo” en CDMX y Guadalajara?

Hay que destacar que la serie de conciertos de “Prófugos den anexo” solo llegó a varias ciudades de México y dejó sentidos a miles de fanáticos que esperaban con ansias disfrutar del show en su Estado, tal fue el caso de las personas de Ciudad de México, quienes se emocionaron cuando los cantantes hicieron oficial el concierto en la CDMX, pero después lo cancelaron hasta nuevo aviso debido a que tuvieron problemas con el lugar en el que se llevaría a cabo.

Semanas después una página de venta de boletos empezó a difundir con fuerza en redes sociales el presunto concierto de "Prófugos del anexo", en donde Julión Álvarez y Alfredo Olivas llegarían a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero esto solo se trató de información falsa, puesto que enseguida los famosos dieron a conocer que los usuarios no debían hacer caso a nada que no saliera de sus cuentas personales y pidieron que no cayeran en fraudes que solo están diseñados para robarles su dinero.