“Es complicado”: Brando Peniche revela cómo se lleva con Capi Pérez tras trabajar juntos en Venga La Alegría | VIDEO

Brandon Peniche y el Capi Pérez estuvieron juntos en Venga La Alegría donde parece que no llevaban una buena relación. Ahora el actor acudió a una entrevista a La Caminera donde fue cuestionado por su relación con el comediante. Se tiene que recordar que hay una entrevista donde Peniche deja entrever que no solo no se llevan, sino que le cae mal el nacido en Aguascalientes. Ahora termina con esos rumores.

En esta ocasión, Brandon decidió terminar con todos los rumores de una vez por todas al confirmar que no se lleva con el Capi, pero no tiene nada malo o en su contra. Inclusive dejó claro que si lo ve lo saluda sin problemas. Brandon explica que sólo no generó una amistad con él, pero no tiene nada en su contra.

Brandon aclara cómo es su relación con el Capi Pérez

Peniche fue cuestionado sobre esa polémica entrevista donde se entendió que había problemas con uno de los comediantes más importantes de la actualidad en México. Ahora, junto con Tania, Fran y Fer, el conductor de tv dejó claro que no tiene nada en su contra, sólo tiene claro que no es su amigo. Para Brandon eso no tiene nada de malo, menos cuando sabe que si se encuentra con Pérez lo puede saludar y llevarla bien.

"Fíjate que lo encontré en un concierto y lo saludé. No es mala, no es mala, no es mala (su relación con el Capi Pérez)", dijo Brandon para que Fer Gay recordara la polémica entrevista: "Pero no dije nada, no dije nada. No me llevo con él, o sea no, nada malo, nada bueno. Si lo veo saludo buena onda y ya. Hay con otros que hice amistad y hay otros con los que no", dijo Brandon.

Lo que hacía el Capi me funcionó

Brandon confesó que durante su etapa en Venga La Alegría, no sintió que fuera mala su relación con el Capi, al punto de asegurar que eran una buena mancuerna en el programa. Peniche tenía claro que gracias a la forma de trabajar de Pérez y las dinámicas que genera en cada matutino hicieron que la gente conociera otra versión del actor. El poder mostrar esta nueva cara de Brandon hizo que tuviera más seguidores y fans en todo México.

"La verdad es que cuando trabajaba con el Capi, pues le agarré la onda. La verdad funcionaba mucho, la verdad es que lo que hacía el Capi me jaló mucha gente porque nunca me habían visto así. es complicado si no estás acostumbrado a exponerte o reírte de ti porque como actor no estás acostumbrado a eso. Ya que le agarras la onda, la pasas bomba". expresó Peniche.

Con esta entrevista, Brando Peniche espera que se termine la polémica que existe con la relación que tiene con el ganador de LoL México en la temporada 5. Será cuestión de tiempo para ver si sus caminos se vuelven a colaborar profesionalmente y la forma en la que se llevan en el set de grabaciones.