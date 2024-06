Christian Nodal imita baile de Ángela Aguilar en "Dime cómo quieres" y fans reaccionan "nunca lo vi tan feliz": VIDEO

La relación amorosa de Christian Nodal con Ángela Aguilar no inició nada bien debido a lo apresurado que resultó, al menos para el cantante, al anunciar un nuevo noviazgo tan sólo a semanas de haber terminado con Cazzu, con quien tuvo una hija de a penas 9 meses, así como la polémica declaración de la "princesa del regional mexicano" para Hola USA en la que dijo que este amor no es nada nuevo, sino que viene del pasado, pero ahora está listo para florecer.

Todo esto les trajo a los cantantes una ola de críticas en redes sociales, aunque a una semana de robarse todos los reflectores, parece que la aceptación del público y de sus fans comienza a cambiar. Pues en medio de rumores de una supuesta boda en Italia, así como de sus apariciones juntos cada vez más constantes y matcheando outfits, así como ver a Ángela Aguilar acompañando a su novio en cada concierto, ha dejado ver a los fans que están enamorados y que su amor es muy auténtico.

Así quedó claro con los comentarios que se generaron este fin de semana mientras Nodal ofrecía conciertos en República Dominicana; primero los fans corearon el nombre de su novia para que saliera al escenario a cantar, aunque sin éxito, y después con el apoyo que la pareja recibió cuando vieron a Christian imitando un baile de Ángela Aguilar y con tremenda sonrisa de oreja a oreja. Sin duda, está enamorado y todo el mundo comienza a ser testigo de ello.

Nodal imita a Ángela Aguilar en su forma de bailar y se hace viral

Este fin de semana el intérprete de "Adiós amor" se presentó en República Dominicana, donde al cantar en vivo "Dime cómo quieres" sorprendió a los asistentes. Aunque en más de uno de sus conciertos ha sido Ángela Aguilar quien aparece en pleno show a cantar a dueto, en esta ocasión se mantuvo tras bambalinas, según confirmaron algunos de los asistentes, obligando así a que Nodal la tuviera presente.

Para ello, mientras una de sus coristas cantaba la parte que le corresponde a la hija de Pepe Aguilar, el ex de Cazzu comenzó a bailar e incluso llevó su talón al glúteo, como suele hacerlo su actual pareja en un mini salto de emoción que forma parte de la coreografía. Después de esto, el cantante no dejó de sonreír y de compartir una mirada con mucho brillo, por lo que los fans no tardaron en dejar comentarios como:

"Él está enamorado de esa niña", "yo pienso que se mira más feliz y más diferente ahorita ya regresó a ser el Christian Nodal de antes", "antes se miraba como más estresado y como enojado, ahora se ve más libre hasta con buen sentido del humor", "siempre busca la manera de arremedar a Ángela, basta ver cómo mira y sonríe, me hubiera gustado ver la reacción de ella al verlo", "siento que está ahora sí con quien deseaba estar", "nunca, nunca lo he visto tan feliz, qué bonito que los demás sean felices".