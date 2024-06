Ángela Aguilar de nuevo en polémica, reviven VIDEO de cuando dijo que "juntarse con casados" era "malo"

Ángela Aguilar ha dado mucho de qué hablar por su relación con Christian Nodal. Desde hace varios días no dejan de surgir videos en los que declaró cosas que no corresponden con su actuar reciente, por lo que la han criticado mucho. Ahora los internautas han revivido un clip en el que aseguró que juntarse con “personas casadas” está mal y en redes aseguraron que hizo todo lo contrario a lo que recomendó, aun cuando Nodal no estaba casado, pero si en una relación con Cazzu, con quien hace pocos meses había tenido una hija.

La noticia de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal estalló en las redes sociales el 10 de junio, apenas unas semanas después de que Nodal anunciara su ruptura con Cazzu. Este nuevo romance ha sido objeto de críticas y especulaciones, ya que supuestamente Ángela y Cazzu eran amigas. En videos y publicaciones previas, Ángela se había mostrado como una fan de la relación entre Nodal y Cazzu, lo cual ha causado mucho debate en redes.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

Durante una entrevista con Glamour México el pasado 14 de marzo, Ángela Aguilar participó en una dinámica de preguntas enviadas de manera anónima por sus fans. Una de ellas decía: "Le tomé encanto a las cosas que no puedo conseguir y luego me mortifico tanto por no conseguirlas". Ante esta afirmación, Ángela reflexionó brevemente y luego respondió: "Todo se puede en la vida, excepto la gente casada. No te juntes con personas casadas. Eso es malo".

Las redes sociales no han sido amables con Ángela y Nodal. Videos y comentarios en los que Ángela mostraba su apoyo a la relación de Nodal y Cazzu ahora son usados en su contra. Los usuarios han revivido un video donde Ángela decía estar emocionada por la relación de Nodal y Cazzu y expresaba su deseo de ser "tía" de Inti, la hija de la pareja.

Nodal ha defendido su noviazgo con Ángela Aguilar

A pesar de las críticas, Christian Nodal ha salido en defensa de su relación con Ángela Aguilar. En un video Nodal expresó su amor por Ángela y pidió respeto para todas las personas involucradas, incluyendo a su ex pareja y a su hija. Aseguró que nunca le fue infiel a Cazzu y que su relación terminó en buenos términos, enfatizando que el amor a veces simplemente no funciona.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera… Como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi actual pareja, por respeto a mi hija, quería salir a darles un poco de contexto”, dijo.