El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha logrado dividir opiniones entre aquellos que los critican por la inmediatez con la que surgió tras la ruptura del cantante con Cazzu, y aquellos que los apoyan. Como algunas figuras del espectáculo entre las que destaca Mariana Seoane, quien recibió críticas por la foto que compartió en sus redes sociales junto a la nueva pareja.

Critican a Mariana Seoane por foto junto a Nodal

La intérprete de “Me equivoqué” continúa con las celebraciones por su cumpleaños 48 y acudió al concierto de Christian Nodal este martes 11 de junio en el Auditorio Nacional. Aunque no imaginó el alboroto que se desataría por el apasionado beso que protagonizaron los cantantes sobre el escenario, con el que dejaron claro que no les importan los comentarios negativos.

Mariana Seoane recibe críticas por foto junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar. Foto: IG @laseoaneoficial

Mariana Seoane también tuvo la oportunidad de estar junto a los intérpretes de “Dime cómo quieres” en su camerino y no dudó en tomarse una foto celebrando su amor. Esto le ganó críticas a la también conductora de usuarios que reprobaron el apoyo que mostró a la pareja: “¿Apoyas este tipo de cosas? Bye”, “Como van normalizando esas conductas tan bajas”, “Soy tu fan, pero en lo personal nunca pensé que apoyaras que un hombre abandonara a su hija”, “Te amo, Marianita, pero total desacuerdo” y “Pésimo que apoyes ese tipo de cosas”.

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Saldaña en YouTube, Mariana Seoane habló sobre la polémica que rodea a la pareja: “Pues se ven felices, que viva el amor. No es que lo supiera, lo que creo es que venimos a ser felices. Uno no sabe lo que hay detrás, es muy fácil especular, decir miles de cosas, pero la realidad solamente ellos la saben. Yo lo único que creo es que hay que respetar es porque no sabemos la verdadera historia, pero que viva el amor siempre porque el amor es el motor más hermoso, es el quinto elemento, es lo que nos hace feliz y yo los vi felices”.

Famosos que apoyan a Nodal y Ángela Aguilar

Además de Mariana Seoane, otras celebridades se han pronunciado sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar externado su apoyo a la pareja argumentando que se desconoce lo que ocurrió más allá de los reflectores. Tal y como lo hizo la influencer Isis Serrath, quien recientemente fue señalada por Ferka de ser la tercera en discordia en su relación con el actor Jorge Losa.

“Atacan a Ángela sin saber la verdadera historia, ¿por qué siempre piensan que la mujer es la canija? ¿No sería mejor pensar que ahora están juntos porque Nodal terminó su relación y Ángela estaba soltera? Claramente se ve que Ángela siempre respetó esa relación y ella era más pequeña. Ahora las circunstancias son que ella ya creció, Nodal terminó un compromiso y este es el momento en el que pueden estar juntos, no necesariamente tuvo que ser la amante”, escribió Serrat en su cuenta de X, antes Twitter.

La conductora Adamari López también salió en su defensa y en el programa “Desiguales” afirmó: “Yo pienso que son dos muchachos jóvenes, yo me voy a poner en los zapatos de ellos. Cuando yo era jovencita, hoy ya tengo 53 años, quizás terminaba una relación y empezaba otra, no entendía a lo mejor que había que darle un duelo a esa relación y que había que esperar un tiempo".