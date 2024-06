“Me abuchearon bien gacho”: Yurem comparte lo duro que fue su inicio en los shows de stand up | VIDEO

Yurem es uno de los comediantes más queridos de la televisión mexicana, pues al mostrarse auténtico frente a las cámaras ha logrado conquistar el corazón de su audiencia; sin embargo, aunque su carisma es única y muy amada, no siempre ha logrado coronarse como un hombre exitoso dentro de la industria del entretenimiento. Recientemente, el también actor reveló que cuando debutó en los shows de stand up fue duramente criticado y abucheado.

"Me fue remal": Yurem cuenta cómo vivió el rechazo cuando hacía shows de stand up

En el programa de radio La Caminera, conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, Yurem contó los aspectos más "chistosos" sobre sus inicios dentro del mundo del entretenimiento, pues aunque algunos lo recuerdan de programas como "Me caigo de risa", "Serafin" o "María Belem", lo cierto es que no siempre estuvo en la televisión ni mucho menos fue aplaudido por su talento; según contó, cuando inició en la comedia con shows de stand up, todo resultó mal.

Al ser cuestionado sobre su carrera, el actor aseguró que le fue "remal" en sus primeras presentaciones de comedia con público presente, pues sus actos no eran tan del agrado de los espectadores. Durante la conversación, Yurem detalló que aunque en el inicio no triunfó, poco a poco fue logrando su meta; sin embargo, reconoció que la labor de pararse en un escenario para entretener al público es un trabajo muy duro.

Por otro lado, aprovechó para contar que una vez "me abuchearon bien gacho", un momento en el que por los chiflidos de rechazo entre los presentes, se tuvo que bajar del escenario. "Estuvo rudo", contó. Luego de este momento se sinceró y recordó la vez que tenía planeada una rutina a presentar en la que incluiría a su novia, pero terminaron antes de que se realizara el show.

"La había hecho de mi novia y me tronó una semana antes, entonces le digo a Mau Nieto: 'Tenía mi rutina de mi novia y ya me terminó' y se empezó a atacar de la risa y dice: 'no, eso está más chistoso todavía'", aunque la historia tuvo pequeños ajustes, Yurem optó por contarla y todo salió muy bien, según confesó.