"Luego te alcanzaré": hijos de Patricio Levy lo despiden con desgarradores mensajes y FOTOS inéditas

Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, perdió la vida este lunes 10 de junio tras complicaciones de salud a causa de una insuficiencia cardiaca por la que necesitaba una operación de emergencia y por la que en meses anteriores había pedido ayuda económica. Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte, pero la familia confirmó la noticia y a través de redes sociales lo han despedido.

Entre las personas que se han despedido de Pato Levy destacan sus hijos, Pedro y Juan, quienes se han mantenido alejados del mundo del espectáculo. Por medio de historias de Instagram, los menores compartieron desgarradores mensajes con los que se despidieron de su progenitor, pero no para siempre, sino con un hasta pronto. Y es que en sus palabras de uno de ellos, pronto se volverán a ver.

Así lo recordó su hijo Pedro. (Foto: IG @patolevy)

Pedro y Juan, hijos de Pato Levy, despiden a su papá con mensajes y FOTOS

Luego de que se dio a conocer la lamentable muerte de Patricio Levy, su hijo Pedro fue uno de los primeros en pronunciarse; usó su cuenta de Instagram para compartir su último adiós a su papá y con la promesa de volverse a ver. Aunque la cuenta del joven se encuentra privada, la foto fue reposteada desde el perfil oficial de Pato y con ella la posibilidad que los fans de esta familia leyeran la despedida viral del momento.

En la historia de Instagram se ve una foto en blanco y negro en la que aparece él, su padre y su papá disfrutando de un día a la orilla del mar. Mientras que las breves, pero dolorosas palabras de despedida fueron: "Pa, te me fuiste demasiado rápido. Te amo gfe. Descansa en paz, luego te alcanzaré arriba pa".

El hijo de Pato Levy compartió esta fotografía. (Foto: IG @patolevy)

Por su parte, Juan compartió una foto en la que aparece él junto a un auto cubierto con trozos de cartón y una leyenda de "Tulio" junto a un corazón, algo que probablemente se trató de una broma familiar. Allí, el menor escribió para Patricio Levy un mensaje doloroso, pues destacó que nunca más podrá volver a ver a su padre.

"El hombre que me regaló a Tulio fue mi papá y ahora no podré verlo otra vez", fue el mensaje con el que Juan recordó al hijo de Talina Fernández. A diferencia de Pedro, Juan sí tiene su perfil de Instagram público, por lo que también pudimos ver la esquela que el Programa "Hoy" de Televisa le dedicó al hijo de la dama del buen decir, pero no hay más fotos junto a su padre.