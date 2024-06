Lagos presenta su nuevo álbum “Alta Fidelidad” y nos habla sobre su música tan excepcional

Lagos es un proyecto liderado por Luis Jiménez y Agustín Zubillaga quienes desde 2019 han demostrado ser una nueva apuesta musical con ganas de triunfar en Latinoamérica y posiblemente en el mundo de la música.

Y es que con la presentación de su nuevo álbum “alta fidelidad” y un evento para agradecer a todos sus fans por el apoyo enorme de estos años y para el Heraldo de México tuvimos la oportunidad de platicar un poco sobre el futuro y lo más personal de este nuevo lanzamiento de Lagos, quienes con “Alta Fidelidad” han demostrado que su éxito no tiene techo.

Lagos en su evento de presentación/Créditos: Alejandro Segoviano

De 2018 a 2024, con todos estos cambios que las personas tenemos, y tenemos tanto en pensamientos como en emociones. ¿Qué tanto han aprendido como artistas? ¿Y qué tanto ha cambiado en la manera en la que componen la música?

Quizás ha sido vertiginoso, sobre todo porque yo no soy artista, no soy artista. Yo siempre he sido productor y productor detrás de las cortinas. Luis sí tiene más experiencias. Él siempre ha sido artista, pero no lo sabía. Pero al principio, la verdad es que yo era super tímido, bueno, yo no soy tímido. Pero sí, ha sido un proceso de aprendizaje muy, muy, muy gratificante. O sea, la verdad, ha sido muy bonito.

Y bueno, también he tenido a Luis que me ha enseñado, que tiene mucha más experiencia como artista, con su banda Los Mesoneros, que está increíble. Vaya que he escuchado a los Mesoneros. Pero sí, yo creo que ha sido un camino interesantísimo.

El evento de presentación de "Alta Fidelidad"/Créditos: Alejandro Segoviano

Lo he pasado muy rápido. O sea, la verdad, para mí... 2019, que salió la primera canción del agua, para acá, siento que hay un enorme recorrido. Entonces pienso en cinco años y digo... O sea, pienso yo, quizás como en persona, y digo, ah, cinco años, una vuelta a la esquina.

Pero todo lo que ha pasado desde aquí para allá, con el proyecto, miles de historias, miles de cosas, miles de... O sea, yo tengo muchos triunfos que hemos aprendido y éxitos. Y bueno, lo que podemos hacer es estar agradecidos. Y bueno, difícil. Y el camino, en realidad. Y pensar cuánto dura. Ojalá para más. Esperamos que mucho, sí.

El nuevo disco de Lagos "Alta Fidelidad"/Créditos: Alejandro Segoviano

Y quiero hablar un poco sobre las emociones. Cuando están componiendo la música que van a lanzar, ¿realmente piensan en lo que les van a dejar a sus fans?

Yo creo que lo que nos dimos cuenta haciendo el disco es de que, aunque va a sonar raro, a nivel, no, las canciones funcionan mejor si no pensamos en lo que va a pensar el joven, ¿no?

Como que no tratamos de meternos en las emociones de los otros, sino, más bien, que eso es lo que nos costó haciendo al principio el disco. Pero, vamos, bueno, ¿qué será lo que...? ¿A dónde vamos? Y tratar de cumplir lo que es para nosotros.

Y es que, en verdad, no solo ni sabemos qué esperan de nosotros, porque al final no somos nuestros fans. Entonces, recordarte que si tú haces lo que tienes pensando y lo que tú conectas y lo que tú sientes, y que es una emoción real, porque si tú la sientes real, es real.

El evento estuvo lleno de la atmosfera de Lagos y su música/Créditos: Alejandro Segoviano

Hay algo mágico en la música que, de alguna forma, es tan elástica que la gente, cuando ve que hay algo que es sincero, conecta automáticamente y lo traslada a su vida. Y ahí es cuando conecta. Entonces, cuando tratas de posar para los demás, de alguna forma, no conecta como cuando tú tratas de ser solamente tú. Sí, y de ser tú mismo el primer termómetro.

Si se conecta contigo y te pone la piel chinita, ya sabes que hay un buen camino. Y eso, por ejemplo, canciones como tú dices, como aquí hay. Ahí sí dicen muchos nombres que quizás mucha gente no ha experimentado en su vida.

Pero hay alguna forma en que la música es tan interesante que podrás decir el nombre a mano. Pero la gente va a pensar en Andrea, o en tal, ¿entiendes? Entonces, eso es lo bonito, que cada quien lo vuelve suyo. Y entonces, la mejor manera de que cada quien lo vuelva suyo es que sea honesto desde el principio.

Lucerna 34 fue el lugar oara poder compartir con Lagos/Créditos: Alejandro Segoviano

Y justo hablando sobre el videoclip de esa canción, hemos visto en redes sociales cómo han estado compartiendo las reacciones de sus amigos sobre cómo toman el video. ¿Cuál de estas son sus favoritas?

A mí me dio mucha risa el de Lasso. El Lasso, cuando se muerde el labio, me muerde demasiado. Ya sabes, el mismo se da cuenta y dice, pero ¿por qué me estoy mordiendo el labio?

A mí me dio mucha risa el de Elsa y Elmar también. Porque además, ahí lo editamos un poquito porque no queríamos spoilear tanto. Cuando yo decía, el pipí, el pipí, me volvió loco. Pero no, todos, todos, calla, nada, como dicen, Juliana Velázquez me ha lanzado. ¿Por qué me mandan esto? Sí, a todo el mundo.

E 23 de agosto van a estar en la CDMX como fan, como no fan, y como las personas que estamos conociéndolos con este disco, ¿qué es lo que podemos esperar para ese 23 de agosto?

Toda la carne en el asado. Sí, sí, sí, vamos totalmente con un nuevo concierto, un nuevo show, un nuevo, o sea, todo, un diseño de cero y en realidad nosotros estamos superambiciosos con este show, muy altos, y bueno, como hemos hecho todo, hemos hecho la portada, hemos hecho el disco, queremos que todo esté en alta fidelidad a nuestros estándares, a nuestros premios, y a la altura de lo que soñamos hacer.