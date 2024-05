Banda El Recodo sorprende a japoneses al interpretar tema de Dragón Ball, esta fue la reacción

La Banda El Recodo la sigue rompiendo en Japón, pues luego de sus exitosas presentaciones en el Festival De Camino a Latinoamérica, esta vez algunos de sus integrantes aprovecharon su estancia en el país asiático para recordar una de las series japonesas más exitosas a nivel mundial, nos referimos a Dragon Ball.

Y es que los músicos sinaloenses se olvidaron por unos momentos de interpretar los clásicos temas que los llevaron a convertirse en “La Madre de Todas las Bandas”, para rendirle homenaje a la cultura japonesa con esta interpretación que ha provocado una gran respuesta del público.

El Recodo lanza un Kamehameha e interpreta tema de Dragon Ball

Fue a través de sus redes sociales que La Banda El Recodo compartió un video en el que se ve a Ricky junto con otros integrantes de “La Madre de Todas las Bandas” interpretar el tema “Mi corazón encantado” la cual se puede escuchar en la serie de manga Dragon Ball.

Durante su interpretación, Ricky y sus compañeros se encontraban en un hermoso paisaje japonés acompañados de una mujer que portaba el traje típico de aquel país y un soldado que no dudó en hacer algunas acrobacias con su espada.

Fanáticos mexicanos de Dragon Ball agradecieron a la famosa agrupación de música sinaloense que lanzaran esta versión con instrumentos de viento y con letra en español. Tanta es la aceptación que ha tenido esta versión de “Mi corazón encantado”, que en redes sociales piden a La Banda El Recodo la grabe y la lancen de manera oficial.

El Recodo triunfó en Japón e hicieron fiesta en sus calles

Como lo mencionamos anteriormente, El Recodo se presentó con gran éxito en el Festival De Camino a Latinoamérica a lo largo de los dos shows muchos japoneses bailaron al ritmo de éxitos como “La Quebradora”, “La mejor de todas” y hasta “Acá entre nos”, tema que se coreó entre los asistentes, con esto queda claro que la música no tiene fronteras, y no importa el idioma o la nacionalidad, ante el sonido de la música de banda, cualquiera, baila.

Antes de esta gran presentación, los integrantes de “La Madre De Todas Las Bandas”, se dieron el tiempo de conocer y caminar por las calles de este país por lo que no dudaron en sorprender y dar una probadita de lo que iban a poder disfrutar en el Festival a los habitantes de la Ciudad de Shibuyase con un “palomazo”.

Y es que, los músicos no se quedaron con las ganas de cantar en las calles de Tokio y sorprendieron a todo aquel que caminaba por ahí, fue así que pusieron a sonar sus instrumentos al son de uno de sus temas más emblemáticos: “El corrido de Mazatlán”, pero no todo resultó como ellos querían pues no terminaron de interpretar dicho tema debido a que un policía de aquel país pidió que pararan pues no pueden hacer eso en vía pública.