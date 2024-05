DLD prepara su concierto en el Palacio de los Deportes tras su gira en Estados Unidos

Tras tener algunas presentaciones en varias ciudades de Estados Unidos el grupo mexicano de rock se prepara para su presentación en el Palacio de los Deportes el próximo 12 de julio.

“Yo creo que las plataformas son muy importantes, te dan una buena visión en cuanto a números, pero nosotros no sabemos hacer las cosas más que a guitarrazos, nos gusta mucho el ejercicio del show en vivo y conectar obviamente con diferentes públicos”, comentó el músico Francisco Familiar en entrevista.

“Justamente vamos regresando de la segunda parte de la gira de DLD por Estados Unidos, que fue en el estado de Texas y la verdad estuvo muy bien la reacción del público hasta ahorita, todo ha estado muy chido. La parte en la costa oeste y ahora la ciudad de Austin, fue increíble”, agregó.

Por su parte Erik Neville comentó, “la reacción pues sí se siente más impactante, se siente más fuerte que normalmente en otras ciudades, la verdad la pasamos bien, en Los Ángeles fue sold out, también gracias a toda la banda de esa ciudad”.

Además, la agrupación recorrió Denver y Salt Lake City, “que no habíamos ido, ahora ya que fue una gira como más generalizada por todo el país. Y ahora vamos a regresar, para esta última etapa, a Nueva York y Chicago. Y después aquí en la Ciudad de México”.

Para la agrupación, el tocar en la capital del país es muy importante.

“Estábamos checando las fechas tratando de retroalimentar con todo esto que viene, el público tiene que estar atento, porque vienen más fechas después del 12 de julio. Pero por lo pronto ahorita estamos enfocando todas las energías en esa presentación, porque para nosotros es muy especial hacer un Palacio de los Deportes. Ya habíamos hecho uno el año anterior, pero queremos que sea una experiencia nueva”, comentó Edgar Hansen Otero, el bajista del grupo.

La banda estuvo en Heraldo TV. Foto: Heraldo de México

La banda quiere sorprender a sus seguidores, “queremos que también sea diferente para todo el público, una experiencia nueva, obviamente con este tema del Tour 8 que estamos haciendo actualmente”.

El gusto por la música lo han tenido claro siempre.

“Tiene más de 20 años que nos formamos como banda, hacíamos música, empezamos con otras agrupaciones independientes, chiquitas, entonces creo que ahí te vas dando cuenta y sobre todo que haces esto porque de veras te gusta. Y en ese momento ni siquiera estabas pensando que ibas a llegar a hacer lo que hacemos. No es que tuviéramos un calendario muy claro, ni una agenda hecha”.

Referente a esto aseguraron que, “cuando traes la música por dentro sabes que va a ser para ti, es algo que no se deja, ya que está ahí, que sabes que te relacionas y que es un futuro. De alguna forma quieres hacerlo y cada vez que tomas un escenario lo quieres retomar, lo quieres retomar. Es muy padre cuando llegas al escenario y sientes el calor de las personas, es impresionante, adrenalina pura, es como una adicción”, aseguró Neville.

Y agregó “entonces te vas sujetando y eso te hace crecer y llega una manera en que todo se vuelve profesional. Lógicamente yo creo que cuando entramos a la disquera fue cuando de repente nos dimos cuenta que nos pudimos quitar mucho peso encima, tener muchas responsabilidades”.

Por su parte Familiar compartió que cuando empezaron el grupo si fue difícil la decisión.

“En mi caso sí hubo una disyuntiva, ya que yo tenía un trabajo de oficina de 9 a 5, llevaba cuatro años en la empresa y me habían ofrecido una gerencia, pero era en Matamoros, entonces tuve que poner toda una balanza, y ahí tuve que decidir si me dedicaba por completo a la música o pago las cuentas, y bueno me dediqué a la primera y ya puedo pagar los gastos”.

“La vida bohemia siempre ha sido para nosotros, no la podría ver de otra manera ahora. Y si tú me dijeras, ¿a qué te dedicarías si no fueras músico? Pues sí me pondrías en una distintiva importante. Pero creo que estamos en la misma escena, la verdad es que yo creo qué debido a esa convicción y a este amor al arte, este amor a lo que hacemos, es que nos ha dado estas historias”, compartió Hansen.

Detallaron que el proceso de creación ha sido natural.

“Nos juntamos tocando covers, cada quien sacaba sus influencias, porque obviamente tienes que venir de algún lugar. Entonces empezamos tocando uno o dos covers, pero no nos gustó la onda."

"Siempre quisimos hacer música original porque teníamos ganas, porque yo ya tenía unas 13 canciones ya compuestas para cuando me junté con la banda. Entonces había rolas, teníamos ideas, fue como muy orgánico, fue paso a pasito, pero sí sabíamos al final que queríamos utilizar este vehículo para hacerlo catártico, para dar ese mensaje que traíamos”.

MAAZ