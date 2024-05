Alfredo Olivas responde a los memes que le hacen llamándolo Ksimerito y fans incrementan las burlas

Alfredo Olivas se volvió tendencia por redes sociales después de reaccionar a los memes que se generaron sobre él y sus acciones. Durante una de las presentaciones de 'Prófugos del anexo', Olivas aprovechó para dejar claro que él no es el 'Ksimerito', pero su reacción no salió como esperaba, ya que los fans y no dudaron en generar una serie de burlas y más memes sobre el tema.

Durant el concierto del pasado 23 de mayo en Puerto Vallarta, Alfredo Olivas decidió parar el show para hablar con los que estaban presentes en el evento. La idea de Olivas era asegurarse que sus fans le dejaran de decir el 'Ksimerito', ya que no era nada de eso. Lo que buscaba era qué dejaran de hacer memes sobre sus maromas en redes sociales colocando de fondo esa canción.

Alfredo Olivas detiene el concierto para decir que no es el 'Ksimerito' (IG: alfredoolivasofficial)

Alfredo Olivas asegura que no es el 'Ksimerito'

Durante el concierto en Puerto Vallarta, Olivas tomó asiento para explicarle a todos que eso del 'Ksimerito' era falso, ya que no es eso. Lo que no se esperaba era que ese mismo día, la gente comenzaría a incrementar las burlas sobre el tema. Se tiene que recordar que todo comenzó gracias a que durante el show realiza piruetas. En el show del 23 de mayo lo hizo y sus fans lo subieron con la canción del 'Ksimerito'.

"Entonces, eso del Ksimerito y la v... ¡No soy, ni m*dres! ¡Ni madres!", dijo Olivas a los presentes en el concierto del pasado 23 de mayo.

Lo que no se esperaba Alfredo era que esa misma noche comenzarían con los memes y las reacciones a lo que dijo durante la presentación. Los fans no tardaron en subir TikToks y reels con el discurso que dio sobre no ser el 'Ksimerito' y después a él haciendo su clásica pirueta con la canción del 'Ksimerito' de fondo.

Alfredo Olivas recibió una serie de burlas por decir que no es el 'Ksimerito' (IG: alfredoolivasofficial)

Por qué dicen que es el 'Ksimerito'

La historia detrás de los memes que hay con Alfredo Olivas y la canción de 'Ksimerito' tiene que ver con los juguetes que pertenecen a Distroller, 'Ksi-merito', unos juguetes que vienen del planeta Neonatitlán y buscan una familia que los adopte y los cuide. Entre los juguetes se presentaron una que se llama 'machincuepa' que tiene el récord de dar más vueltas.

Gracias a 'Machincuepa' los fans reconocen a Alfredo como uno de los 'Ksimerito'. Eso y que al dar piruetas pone a prueba a la gente que está encargada de su seguridad, es decir, que deben estar cuidando de él en todo momento para que no se accidente y termine en el hospital.