Esta fue la pulquería favorita de Cantinflas en CDMX: ¿donde se encontraba y qué pasó con ella?

Cantinflas fue uno de los grandes actores del Cine de Oro. Su talento, carisma y sencillez lo convirtieron en uno de los mejores lugares y más reconocidos actores de la época dorada de México. En esta ocasión no vamos a hablar sobre una de sus películas o historias detrás de las producciones. Ahora es momento de recordar una de sus pulquerías favoritas, para ser precisos, la pulquería que visitaba en la Ciudad de México.

Para todos aquellos amantes de visitar lugares históricos y emblemáticos del Cine de Oro, vamos a presentar donde está la pulquería que visitaba frecuentemente Mario Moreno. La pulquería era conocida por su rico pulque, pero también porque era el lugar donde Cantinflas y sus amigos se reunían para disfrutar de las tardes libres. Estaba ubicada en Tepito.

La pulquería que visitaba Cantinflas estaba en Tepito

¿Dónde estaba la pulquería favorita de Cantinflas en la CDMX?

Mario Moreno era un fanático de la bebida típica mexicana, pero no la consumía en cualquier lugar. El actor tenía un lugar especial para consumir este producto en la Ciudad de México. La pulquería favorita de Cantinflas se llamaba 'La Hija de la Palanca', nombre que recibió en la década de los 80, ya que anteriormente llevaba el nombre de 'La Palanca'.

El establecimiento era mítico, ya que comenzó sus labores como pulquería desde 1928. Desde sus inicios se convirtió en un punto de referencia para los amantes del pulque, siendo Cantinflas uno de sus clientes más reconocidos e importantes. La pulquería estaba ubicada en la esquina entre Avenida Jesús Carranza y la 1ra Calle de Bartolomé de las Casas.

Así luce actualmente la pulquería que visitaba Cantinflas

Cómo se encuentra actualmente la pulquería que visitaba Cantinflas en la CDMX

Lamentablemente para los amantes de visitar los lugares históricos del Cine de Oro, la pulquería ya no existe. No se sabe cuándo dejó de funcionar y qué fue lo que llevó a los dueños a cerrarla, pero lo que sí se puede es visitar el establecimiento por fuera. Eso sí, no se encontrará en el mejor estado.

Actualmente, en la zona donde se encontraba la pulquería, se colocan puestos ambulantes en la calle donde se venden todo tipo de artículos. Los que visiten en el lugar podrán darse un festín de otros productos, pero ya no podrán probar el pulque que consumía Mario Moreno durante sus años como actor.