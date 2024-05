De periodista a actriz, Paola Rojas celebra su debut en la obra “Las leonas”: “Me quiero reinventar”

2024 está siendo un año de grandes cambios para Paola Rojas, quien a finales de 2023 concluyó proyectos y eso la hizo tener incertidumbre, expuso en su momento en “Netas Divinas”, programa que conduce a lado de Natalia Téllez, Daniela Magún, Galilea Montijo y Consuelo Duval. Pese a esto, ahora puede presumir que salió de la zona de confort y está teniendo un gran año porque incluso dio un salto en su carrera, pasando del periodismo a la actuación.

En días pasados, mediante sus redes sociales, la expareja de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como “Zague”, reveló que incursionaría en la actuación porque es parte de la obra de teatro “Las leonas”. La larga espera terminó el pasado 9 de mayo, ya que por primera vez se subió al escenario y debutó como actriz.

Paola Rojas, feliz de reinventarse y debutar como actriz

Aunque la periodista, de 47 años de edad, suele ser reservada, en esta ocasión concedió una entrevista para hablar del proyecto, que es una producción de Omar Suárez. Además, vía sus historias de Instagram, compartió cómo se siente con esta nueva faceta y externó “me quiero reinventar”.

Quiénes participan en la obra de teatro “Las leonas”

Paola Rojas comparte escenario con otras seis famosas. Fotos: capturas de historias de Instagram Paola Rojas.

“Es mi debut. Una aventura. Me quiero reinventar y aprender. Estoy en tránsito. Es un cambio en que todo es posible”, destacó Paola Rojas al hablar de su trabajo en “Las leonas”, obra de teatro en la que comparte escenario con otras seis mujeres: las actrices Ana Patricia Rojo, Angélica Aragón y Victoria Ruffo, así como con la cantante y actriz Dulce, la exreina de belleza Lupita Jone y la periodista Mara Patricia Castañeda.

El proyecto es descrito como “una obra divertida y profundamente conmovedora que contribuye a que las personas recuperen su pasión para vivir en plenitud”, de modo que la periodista expuso que es una obra perfecta para las mujeres porque “las mujeres debemos saber lo valiosas que somos”.

Al hablar de su personaje, que recibe el nombre Sofía, Paola Rojas compartió “no se parece a mí en nada. Es amargada, frustrada. La traicionaron y eligió castigarse eternamente. He enfrentado dificultades, pero no dejo que me definan. Mientras más años tengo, más valoro estar viva, sana, fuerte y(estoy) llena de ganas, amor y curiosidad”.