Natália Subtil le pide perdón a un cangrejo antes de cocinarlo en MasterChef Celebrity y desata la polémica: VIDEO

Este domingo se vivió el noveno programa de MasterChef Celebrity, durante la transmisión no faltaron las polémicas, las peleas y por supuesto la controversia. Natália Subtil vivió un momento que el público no celebró, pues en el reto de eliminación cocinó a un cangrejo en agua hirviendo y aunque le pidió perdón, los internautas no perdonan.

Cada vez se ponen más intensos los capítulos de la competencia, pues los participantes adquieren más experiencia y están comenzando a surgir las rivalidades. Durante este episodio, los famosos se enfrentaron a cocinar con animales del mar, algunos lo hicieron como todo unos expertos, pero otros fracasaron en el intento e incluso uno de ellos fue eliminado.

La modelo brasileña no pudo escaparse del mandil negro y terminó en el reto de eliminación. Para no ser la expulsada de este domingo, los cuatro famosos que estaban compitiendo para no salir del programa tenían que cocinar centollo, una especie de cangrejo con un enorme caparazón y gigantescas pinzas.

Subtil señaló que cocinó con mucho respeto el cangrejo e incluso antes de meterlo al agua hirviendo le pidió perdón, cabe destacar que el crustáceo ya estaba muerto, sin embargo, para la también cantante fue un momento muy fuerte al tener que cocinar a una especie marina tan hermosa.

La conductora lo observó, le pidió perdón y luego lo cocinó | Foto: Instagram @masterchefmx

Piden que Natália Subtil sea la próxima eliminada de MasterChef Celebrity

A pesar de que Subtil no se ha visto involucrada en polémicas con sus compañeros, en redes sociales los televidentes piden que sea la próxima eliminada de MasterChef, pues aseguran que en varias ocasiones ha hecho comentarios fuera de lugar que incluso han tachado de clasistas y racistas.

Y es que a los internautas no les ha gustado que la conductora es irreverente y hasta mala compañera contra sus rivales pero no solo eso, también les ha molestado que siempre tiene un comentario para justificar su desempeño en la cocina. Incluso señalaron que en lugar de Rafa Balderrama tuvo que haber salido ella.