Lucerito usa unos zapatos de su papá en un programa y lo obliga a contar la historia detrás | VIDEO

'Juego de Voces' ya comenzó y con esto el poder ver a artistas consagrados pasar un buen rato con las nuevas generaciones, es decir, con sus hijos. Entre los favoritos a ganar se encuentra Manuel y Lucerito Mijares y Erik y Mía Rubín. La realidad es que existen muchos otros talentosos jóvenes talentos que se robarán el corazón de los espectadores. En esta ocasión vamos a hablar de una de las mejores puntadas de la noche. Lucerito apareció con unos zapatos azules, de su padre, que tenían una historia detrás.

La hija del 'Soldado del amor' no dudó en portar unos botines azules que le quedaban a la perfección, pero no eran de ella, sino de su padre. Angélica Vale pidió a Manuel que contara la historia detrás de tan bonitos zapatos. El padre de Lucerito no sabía que los llevaba puestos, por lo que llevó una sorpresa bastante grande cuando vio que los comenzaba a modelar en el escenario de 'Juego de Voces'.

Lucerito aparece con los zapatos azules en el escenario de 'Juego de Voces' (Recorte de pantalla)

La historia de los zapatos azules que llevaba Lucerito

Después de que Angélica sacara a flote el tema de los zapatos que llevaba Lucerito, Mijares no tuvo de otra que contar cómo fue que llegaron estos botines azules con brillantitos en el tacón que, por cierto, le quedaban espectacular a la hija del 'Soldado del amor'. Mijares aseguró que esos zapatos tenían historia mientras su hija los modelaba en el escenario.

"No, no manches... es que tienen historia. Esos los compré para el tour 'Amigos con Emanuel'. Eran para la canción del 'Rey azul', pero después de que los compré me acordé que 'El Rey azul' la canta él", dijo Manuel a Angélica y a todos los que estaban presentes en el show.

Mientras que Manuel contaba la historia, Lucerito bailaba. Manuel pidió seguir con el programa y Angélica se lo concedió. Le dio las gracias a Lucerito por el chisme y a Manuel por contar la historia. La hija del cantante regresó a su lugar y el programa continuó. Los nuevos talentos y los de experiencia dejaron una noche digna de recordar.

La cara de Mijares al enterarse que su hija llevaba unos zapatos suyos en el programa (Recorte de pantalla)

Los participantes de 'Juego de Voces'

Además de Manuel y Lucerito, están cuatro famosos más con sus hijos listos para emocionar y sorprender al mundo entero con sus voces y talentos. Entre los nombres de los participantes se encuentran: