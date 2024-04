Michelle Salas rompe el silencio sobre el reencuentro de sus padres, Stephanie Salas y Luis Miguel: “Agradecida con la vida”

Luis Miguel goza de un arrollador regreso a la industria, pues además del éxito de su gira el cantante se reconcilió con su primogénita, Michelle Salas, quien habló por primera vez del reencuentro de sus padres ocurrido durante su boda con el empresario Danilo Díaz en octubre del año pasado en la que el cantante le habría dedicado una canción a su hija.

Michelle Salas habla sobre el reencuentro de sus padres

La modelo llegó al altar en octubre de 2023 con una glamurosa boda realizada en uno de los lugares más icónicos de Italia. Rodeada de lujos, Salas mantuvo cada detalle con total hermetismo pero no evitó que se filtrarán imágenes que revelaban la presencia de Luis Miguel en la ceremonia conviviendo como nunca antes con Stephanie Salas.

En un encuentro con los medios retomado por “Despierta América”, Michelle Salas habló por primera vez sobre el reencuentro de sus padres: “Estoy muy feliz, muy feliz con esta nueva etapa. Todo fue muy bonito, la verdad es que podría decir que fui muy afortunada y estoy muy agradecida de haber podido vivir algo así tan lindo”.

Luis Miguel habría felicitado a Stephanie Salas

En febrero pasado Stephanie Salas también dio detalles de su encuentro con el intérprete de “La Incondicional” tras la polémica que rodeo su relación y la de su hija. La actriz se dijo feliz por la unión de la modelo con Danilo Díaz y señaló que “El Sol” la habría felicitado por el trabajo que hizo como madre soltera.

“No voy a decir las palabras, siento que hay buena energía en el ambiente. Las cosas se están poniendo en donde deben estar. Yo me siento plena”, dijo la actriz, mientras que su pareja, el actor Humberto Zurita también habló de Luis Miguel: “Ella me lo platicó. Le dijo: ‘Has hecho un gran trabajo’, qué bonito, ¿no? Que bonito que te encuentras con una persona con la que estuviste y re recodos ca el gran trabajo que has hecho”.