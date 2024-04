Cada signo zodiacal expresa de diferente forma su rabia o enojo, hay quienes son más reservados y otros definitivamente no pueden quedarse callados y explotan con todo el mundo. Es importante que identifiques tu manera de dar a conocer que algo no te agrada para que puedas mejorar en caso de que tu enfado dañe a alguien que no tiene la culpa.

Sabemos que algunos signos del zodiaco pueden ser más irreverentes que otros, todo dependerá del elemento que los rija. Toma nota porque aquí te vamos a contar cómo actúan de Aries hasta Piscis de acuerdo con el Horóscopo Negro.

¿Cómo expresas tu rabia según tu signo?

Aries: la misericordia no es lo tuyo y no tienes tiempo de analizar la situación. Cuando algo te enojas estallas de inmediato, incluso puedes gritar y perder la calma de inmediato. Pero también eres de los que una vez calmado el asunto se arrepiente de sus palabras.

Tauro: la paciencia es parte de tu vida, la rabia no llega fácilmente a ti, pero cuando se apodera y llega un punto en el que no puedes más, te enojas con todo lo que hay en tu ser, sobre todo si el enfado es provocado por una mentira o traición.

Géminis: es probable que sientas que nadie te entiende y también es probable que cambies de opinión en un abrir y cerrar de ojos. No necesitas decir mucho cuando te enojas, simplemente tienes la habilidad de darle a las personas su orgullo y prefieres callar. No permites que la rabia te controle y cuando todo está en calma hablas de lo ocurrido.

Cáncer: eres muy amoroso, pero eso no quiere decir que vas a tolerar ciertas actitudes, sobre todo cuando son acciones que te dañan, y si alguien te lastima tendrá que aguantar tus comentarios pasivo-agresivos y pueden ser muy crueles.

Leo: uno de los signos más intensos, cuando te hacen enojar estalla tu temperamento, incluso puedes llegar a ser agresivo y no te asusta pelear en cualquier batalla. Así que es hora de que te autocontroles. Si eres Leo tu temperamento es de cuidado | Foto: Freepik

Virgo: todos creen que nunca te enojas, pero cuando el coraje circula por tus venas eres experto en fingir que todo está bien, así que prefieres explotar pero te manera interna e ignorando a quien te causó daño.

Libra: tratas de evitar cualquier tipo de conflicto pero no siempre lo logras y es ahí cuando el enojo se apodera. Cuando sientes rabia tratas de mediar la situación y analizas las cosas.

Escorpio: es mejor que las personas se alejen de ti cuando te enojas porque tus rabias tienen mucha intensidad, eres rudo y caprichoso. Tú no perdonas y olvidas, necesitas el caos para encontrar paz.

Sagitario: dominas perfectamente el arte de pisotear, cuando te hacen enojar te enciendes rápidamente pero no eres de lo saque gritan y hacen coraje, simplemente respondes a tu modo.

Capricornio: eres demasiado tolerante, pero cuando tu paciencia llega a su límite no vas a tolerar nada ni dar segundas oportunidades. Cuando te enojas, te enojas en todo su esplendor y claro que habrá gritos.

