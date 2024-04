¿De qué murió María del Carmen Farías actriz mexicana de "Ingobernable"?

La industria del cine y teatro de México está de Luto, luego de que María del Carmen Farias, una de las responsables y protagonista de la cinta “Las Aparicio”, ha dejado este mundo el día de hoy 6 de abril del 2024, dejando un legado de más de 50 años de arte.

Pues así lo anunció la Asociación Nacional de Actores en sus redes sociales, rompiendo el corazón de todos aquellos que disfrutaron su gran talento durante tantos años, en teatro y cine de oro mexicano, cuando lanzo un doloroso comunicado.

Sigue leyendo:

Muere María del Carmen Farías, actriz mexicana de "Las Aparicio"

¿De qué murió María del Carmen Farias?

Luego de que cultivará una gran carrera en el mundo del espectáculo a una edad temprana, con su inicio en el mundo del teatro, la gran y querida María del Carmen Farias nos dejó a los 69 años de edad, pues así lo confirmó “La ANDA”.

No se sabe al momento cuáles fueron las causas de su dolorosa partida, ya que no se menciona en el comunicado de prensa y sus familiares no han querido hablar públicamente en estos horribles momentos de dolor, por lo que estaremos a la espera de un anuncio oficial.

Fue así que en redes sociales comenzarón a despedirse de la querida actriz con sus hermosas palabras, como Cesar Uriel. quién afirmo que pudo compartir el tiempo con la actriz charlando de su increpible conocimiento de la musica mexicana, demostrando cuanto habia significado para el pasar el tiempo con la querida actriz.

Así se despiden de la actriz en Facebook/Créditos: Captura de Pantalla

También aprovecho Sandruly Galeano, quién cuando se enteró de la terrible noticia, no dudo en mencionar lo gran actriz que fue Maria del Carmen Farias, pues fue una maestra para ella y quien la admiraba como todo un ejemplo a seguir, por lo que su perdida signica mantenerla en su vida para siempre.

Así se despiden de la actriz en Facebook/Créditos: Captura de Pantalla

También la actriz Angelica Valero, quien afirmo que la querida actriz fue una madre y amiga para ella, dejando entrever la bonita relación que mantenian mientras compartian tiempo en la Condesa, por lo que termino por agregar que aún cuando la perdida es ahora, ya le esta haciendo mucha falta.