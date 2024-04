La mejor película de acción protagonizada por Scarlett Johansson se va de Netflix; este es el último día para verla

Así como el mes de abril nos dejó muchos estrenos en Netflix, la llegada de mayo nos traerá pérdidas irreparables, pues algunas de las películas favoritas del público saldrá del catálogo para así darle la bienvenida a nuevos títulos que seguramente te encantarán. Uno de los títulos que sólo podrás ver por un número limitado de días es una cinta de acción que tiene como protagonista a la actriz Scarlett Johansson.

"Lucy": esta es la película que se va de Netflix en mayo

De acuerdo con los anuncios que se pueden ver en Netflix, será la película "Lucy" la primera de muchas que abandonarán la plataforma. Así que si desde su estreno en 2014 no la has visto o es de tus cintas de acción preferidas, tienes que darle una última oportunidad, especialmente si no tienes contratadas otras suscripciones a streaming.

Tienes que verla antes de que la quiten. (Foto: Universal Pictures)

¿De qué trata la película "Lucy"?

Lucy es una película de acción y ciencia ficción que nos expone una premisa simple: el cuerpo humano sólo utiliza el 10% de su cerebro y la capacidad que podría alcanzar al llegar al 100% es tan desconocida que pone en alerta hasta a los expertos. Pero todo cambia con la llegada de la protagonista interpretada por Scarlett Johansson, quien en medio de engaños se ve obligada a transportar droga en su abdomen.

Tras una fuerte golpiza, una de las bolsas de una nueva droga se rompe y causa grandes cambios en Lucy, quien en poco tiempo sufre una gran transformación que incluye poderes sobrenaturales. A partir de entonces no podrá confiar en nadie y tendrá que poner en aviso para transmitir todo su conocimiento. ¿La verás?

Los poderes sobrehumanos te atraparán. (Foto: Universal Pictures)

¿Cuál es el último día para ver "Lucy" en Netflix?

Aunque este éxito mundial es uno de los favoritos de muchos, Netflix dio a conocer que el día 15 de mayo sale de su catálogo, por lo que todavía tienes poco más de dos semanas para disfrutarla las veces que quieras. Después, tendrás que buscarla en otras apps de streaming como: