Critican a JNS por olvidar canción de Gloria Trevi en pleno concierto: “No me la sé, ayúdame”

Las integrantes de JNS se mantienen en el ojo del huracán tras la salida de Karla Díaz, pues recibieron fuertes críticas luego de que en su reciente concierto decidieran complacer al público con una canción de Gloria Trevi que no pudieron interpretar de la manera correcta debido a que olvidaron la letra. El video se hizo viral de inmediato y algunos internautas recordaron la frase de Belinda sobre respetar a otros artistas.

JNS olvidan letra de canción

Este fin de semana Melissa López, Regina Murguia y Angie Taddei se presentaron en el Festival Michoacán de Origen 2024 donde interpretaron algunos de los temas con los que JNS se mantiene en el corazón del público. Sin embargo, decidieron cantar uno más de Gloria Trevi con la intención de consentir al público, aunque no resultó como esperaban.

“No me la sé, ayúdame”, dice Regina Murguia mientras cede el micrófono al público que desconcertado intenta seguirles el paso al cantar “Doctor psiquiatra”. Angie Taddei no pudo ocultar su confusión y al finalizar lanzaron una invitación a Gloria Trevi para compartir el escenario: “Estaría bueno cantar con la señora, señora como nosotras. Yo digo que sí, escríbanle”.

Críticas a JNS

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas se lanzaron contra JNS por no saberse “Doctor psiquiatra”, una de las canciones con las que Gloria Trevi brilló a finales de los 80 y en los 90. Aunque algunos usuarios etiqueten a la cantante, hasta el momento ella no ha dado declaraciones al respecto.

Critican a JNS por olvidar canción de Gloria Trevi. Foto: IG @grupojns

“Parece que están en el karaoke, que falta de respeto al público”, “Cantan como mis amigas embriagadas en el karaoke”, “Entiéndanlas, mis amores, ya están grandes”, “El público amablemente les ayudó, pero que mal que no se la sepan”, “Y luego quieren que le mandemos mensajes a Gloria”, “Solitas se ponen la soga”, “Ya no retenemos las cosas en la memoria tan fácilmente”, fueron algunos de los comentarios en el video compartido por la influencer de espectáculos “La tía Sandra” en X.