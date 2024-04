Jorge Ortíz de Pinedo desmiente su muerte: "sigo en el plano terrenal, no me manden flores"

Durante las últimas horas, en redes sociales trascendió la presunta muerte del actor, productor y comediante Jorge Ortíz de Pinedo, por lo que inmediatamente fanáticos del creador de programas como “Dr. Candido Pérez”, no podían creer la noticia y lanzaron mensajes de condolencia a la familia de éste.

Sin embargo, afortunadamente todo se trató de un falso rumor que alguien comenzó a esparcir de manera malintencionada, por lo que el mismo Jorge Ortíz de Pinedo salió a desmentir su muerte y asegurar que sigue en el plano terrenal.

Tras convertirse en tendencia en redes sociales por su presunta muerte, Jorge Ortíz de Pinedo lamentó la noticia, sin embargo, dijo en redes sociales que le dio gusto saber que cuenta con tanta gente que lo quiere y que se preocupa por su bienestar.

Debido a lo anterior es que el comediante y productor a través de sus redes sociales fiel a su estilo y con un toque de humor pidió que por el momento no le envíen flores, pues sigue vivo.

“Amigos, yo pensé que no era importante y que no hacía falta decir nada, pero ante las llamadas y mensajes de varios amigos, agradecerles a todos la preocupación pero decirles que estoy muy bien y que no hagan caso, son rumores, son rumores y por favor no me manden flores”, dijo.

Asimismo, el rumor fue tan fuerte y comenzó a generar preocupación de más que el también productor, envió un mensaje a su amigo, el periodista Joaquín López Dóriga para que éste a su vez lo difundiera y así terminar de una vez por todas con los rumores de su presunta muerte.

En este clip, se le ve a Jorge Ortíz de Pinedo, sonriente, sin embargo, pide que no hagan caso de los rumores que se esparcen en redes sociales, pues sigue vivo y que además se encuentra muy bien.

“Hola queridos amigos y familia, muchísimas gracias por las muestras de cariño y por la preocupación que han mostrado ante tanta mentira que surgen por ahí… la verdad es que estoy bien, todavía estoy en el plano terrenal, estoy aquí, y son rumores, son rumores, no hagan caso, por favor no me manden flores, estoy bien, no me he muerto, aquí sigo”, fue el mensaje del comediante y que publicó el López Dóriga.