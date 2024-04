Mhoni Vidente descubre los números mágicos que te darán fortuna esta nueva semana de abril

Para la semana de este domingo 21 de abril, al sábado 27 de abril del 2024, habrá dos signos que vivirán una ola de abundancia y buena fortuna. Descubre cómo el dinero y los números mágicos que el destino tiene para ti Acuario y Piscis cambiarán todo en tu vida como la conoces. Es momento de brillar y aprovechar las señales que te manda el cosmos.

Acuario

Según las lecturas de Mhoni Vidente, en el horóscopo del Tarot te salió la carta de la Torre que significa que es el tiempo de hacer un patrimonio para tu vida y dejar a un lado las inseguridades es decir saca ese préstamo y compra tu casa o coche que los astros se alinearon para que lo puedas realizar, te invitan a una boda familiar, a veces lo que sucede te conviene asi que no reniegues de lo que pasa y aprende de ello, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 10 y 17, tu color es el azul blanco, tus signos compatibles libra, virgo y géminis, tus palabras de esta semana son No temeré al que dirán y seré seguro conmigo mismo! sin duda la frase que esperaba el signo de Acuario que es auténtico, fuerte y sobre todo carismático que está viviendo un momento de su vida enfrentar las habladurías y envidias de las personas que lo rodean y como siempre va poner salir triunfante deseos malos comentarios recuerda Acuario que si hablan de ti es porque estás logrando lo que deseas en tu ser, es el momento de defender ese trabajo que deseas y el amor de esa persona que tanto te gusta y ser seguro de tus ideales en la vida. semana de estar con mucho trabajo y estar ordenando varía papelería que tenías pendiente, te llega una invitación a salir de viaje con tu pareja, trata de cuidarte más en cuestión de dormir tus horas para puedas tener equilibrio mental, mandas arreglar tu coche, te busca un amigo para pedirte un consejo amoroso recuerda que tu eres el psicólogo del zodiaco.

Piscis

Según Mhoni Vidente, en el horóscopo del Tarot te salió la carta del Carruaje que te dice muy claramente que no debes de rendirte en cuestión laboral que tienes que reinventarte y sacar lo mejor de ti que estás en tu momento de ser grande y fuerte, esta carta te recomienda que vuelvas estudiar una carrera universitaria y tomar otro idioma en tu vida, cuídate de dolores de cabeza y cuello es el estrés, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 03 y 31, tu color de la abundancia es el rojo y blanco, tus signos compatibles es cáncer, escorpión y capricornio, tus palabras de esta semana son Ya estoy aquí y tomó la decisión de ser fuerte! El signo piscis su elemento es el agua por eso es un signo sentimental y su gran problema de autoestima por eso esta frase es si duda la mejores palabras en este momento que debe ser fuerte y mantenerse en lugar que quiere estar y sobre todo no tenerle miedo al éxito y mover las energías positivas a su favor , es decir si ya no quiere ese trabajo buscar otro mejor, si tu pareja en el amor ya no siente nada por ti es el momento de ser fuerte y cortar esa relaciones tóxicas, sobre todo decirle a la vida Ya Llegue y voy hacer feliz. semana de estar saliendo de viaje por trabajo, una sorpresa de trabajo nuevo te llegará en estos días, piensas en hacerle unos arreglos estéticos haz lo que te verás de lo mejor.

