Sigue el mundo zombie con el spin-off "The Walking Dead: The Ones Who Live"

The Walking Dead: The Ones Who Live, el spin-off de la serie que, a más de 10 años de su estreno continúa conquistando fans de todo el mundo, ya tiene fecha de llegada en Latinoamérica y será el 22 de abril. “Este proyecto fue una mezcla de esperanzas y deseos, todo fue alrededor de la temporada 6, yo no quería que importantes situaciones en la historia fuera el final del personaje de Rick Grimes, porque sentía que había más historias que contar con él”, comentó en entrevista Scott M. Gimple, creador del Universo de los zombies.

Y agregó, “empecé a construir una mitología en el fondo de The Walking Dead que tal vez podríamos utilizar para Rick. En la temporada siete le hablé de ello y, como él estaba dispuesto a seguir contando historias sobre el personaje. Plantamos las semillas de lo que la historia de Rick podría ser. El tiempo pasó, el mundo cambió, una pandemia ocurrió, y nosotros estábamos dejando a Danai de la serie también, así que trabajé en eso con Michonne de una manera que se alimentaría de esta mitología que se estableció para Rick”.

La historia se sitúa años después de la desaparición de Rick Grimes, donde Michonne continúa buscando evidencia para probar que él está vivo. En un mundo que quedó devastado por la guerra contra los muertos vivientes, esta historia épica de amor encuentra a dos personajes transformados, separados por la distancia; por una fuerza imparable; y por los fantasmas de quienes fueron.

La vuelta a la pantalla de Rick, interpretado por Andrew Lincoln, y de Michonne, encarnada por Danai Gurira, es una gran noticia para el fandom latino insaciable de contenido sobre el Universo de The Walking Dead que, tan sólo en Estados Unidos y a tres días de su estreno, convocó a más de 3 millones de espectadores.

Para el creador lo que hace único a este programa es la trama.

“Simplemente creo que es este cóctel de personajes increíbles con historias humanas reales. Entonces, hay emoción, acción y zombis, estas hordas de caminantes fuerzan la cooperación y las relaciones humanas que amo y que el público de todo el mundo también ha llegado a amar. Y luego están los efectos especiales y la realización cinematográfica, pero en esencia se trata de los personajes”

The Walking Dead: The Ones Who Live se transmitirá todos los lunes, desde el 22 de abril a las 22:00 horas por la pantalla de AMC. La serie contará con repeticiones los sábados a la medianoche.

A DETALLE

En 2011 se unió a la serie The Walking Dead como productor y escritor de la segunda temporada.

Es conocido por las series FlashForward, Life y Drive.

1971 Fue cuando nació el creador en Nueva York.

MAAZ