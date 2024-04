"Es una tipaza", Federica Quijano confirma que la exesposa de Nicandro Díaz es novia de su hermano

La muerte del productor de telenovelas Nicandro Díaz ha dejado muchos escándalos dentro del mundo del espectáculo, esto luego de que si han dado a conocer claras diferencias entre sus hijos y Mariana Robles, quien fuera la novia del trabajador de Televisa. Asimismo, han regresado algunas figuras del pasado, como es el caso de Cynthia Butrón, exesposa del también amigo de las celebridades.

Su nombre se ha vuelto tendencia por distintas razones y una de ellas es que Cynthia Butrón está relacionada sentimentalmente con una familia de la farándula. Así lo confirmó Federica Quijano a "Venga La Alegría", pues la cantante confirmó que la exesposa de Nicandro Díaz es la actual novia de su hermano Lalo, quien a diferencia de ella y de Apio, no pertenece al mundo del espectáculo.

Ella es Mariana Robles, la última novia de Nicandro Díaz. (Foto: IG @marianarvoz)

Federica Quijano revela detalles de la relación de su hermano con Cynthia Butrón

En una entrevista con el matutino de TV Azteca, la cantante confesó que los rumores que se relacionan con su familia desde que murió Nicandro Díaz, ya que su hermano Lalo, se encuentra en una relación con la exesposa del productor. Aunque poco se sabía sobre este romance, ahora fue Federica quien dijo que la ex del productor incluso dijo que fueron juntas en la secundaria.

Sin embargo, aunque estudiaron juntas hoy en día no tienen contacto, aunque eso no ha sido impedimento para que el amor entre ella y su hermano surja. "Lalo y ella anduvieron cuando eran chavitos", dijo ante las cámaras de "Venga La Alegría", no sin antes precisar cómo fue que ella se enteró años después que Cynthia Butrón era la pareja de Nicandro Díaz; según contó, ocurrió cuando Federica llegó a Televisa.

Aunque la también hermana de Apio Quijano no dio más detalles sobre el romance de Butrón con Lalo, ya que ella no ha tenido oportunidad de convivir con la ex del productor, sí aseguró que ha sido una salvación para su hermano.

Nicandro Díaz fue uno de los productores más importantes de Televisa. (Foto: IG @nicandrodiazof)

"Agradezco que Cynthia esté en la vida de mi hermano. Llegó a salvarle la vida a mi hermano y siempre estaré agradecida por eso", dijo mientras aseguraba que los dos se llevan "muy bien". Incluso se llovió en halagos a su cuñada al afirmar que "es una tipaza".

Finalmente, sobre todo lo que se dice sobre la exesposa de Nicandro Díaz e incluso del propio productor de telenovelas, Federica Quijano evitó dar declaraciones al respecto; sin embargo, añadió: "Cuando algo pasa empieza a salir todo. La verdad siempre se sabe". Ante ello no dudó en asegurar que ella confía en su mamá y en Apio, quienes aseguran que es una excelente persona.