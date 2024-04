Este jueves 18 de abril Santiago Giménez celebró su cumpleaños 23 junto a su novia, Fernanda Serrano, lo felicitó en redes sociales con un tierno mensaje en el que, además, reveló la fecha exacta en la que llegarán al altar a casi dos años de comprometerse. La actriz ha acompañado su pareja desde sus inicios como futbolista, tiempo durante el que han vivido y viajado como pareja.

Revelan fecha para la boda de Santiago Giménez

"Feliz cumpleaños al amor de todas mis vidas. En un mes nos casamos ¡loco! Que p*nche locura, mi amor. Precioso, haces todo más bonito; pintas de amor y de luz este planeta. Gracias por siempre iluminarme y por ser mi compañero de sueños, vamos por todos. Seguirán las aventuras. Te amo y te amaré siempre", es el mensaje que Fernanda Serrano dedicó al futbolista dejando ver que la boda se celebrará el próximo 18 de mayo.

Fer Serrano, prometida de Santiago Giménez, revela la fecha de su boda con el futbolista. Foto: IG @ferserranoc

La pareja se comprometió a en noviembre de 2022 luego de dos años de relación y en redes sociales compartieron postales del momento en el que el delantero mexicano se arrodilló frente a su novia mientras disfrutaban de un paseo en yate, mismas que repitieron para la felicitación de su cumpleaños recordando el emotivo instante.

Su historia de amor

Santiago Giménez y Fernanda Serrano se conocieron durante la pandemia por Covid-19 mientras jugaban Call of Duty: Warzone en línea, sin saber que vivían a tan sólo unas casas de distancia. Así lo reveló la actriz en entrevista para TUDN en febrero pasado, donde detalló que comenzaron a salir como amigos pero se trató de "amor a primera vista".

“Tengo una historia muy particular con mi novia, es difícil de entender, pero la conocí por el Play. Nosotros jugábamos en línea, yo ya la conocía por Instagram, pero no en persona y vi que ella jugaba, entonces la invité a jugar conmigo. Me aceptó la invitación de amistad, empezamos a jugar en línea, como un mes sin vernos, sólo escuchándonos, hasta que un día la invité a salir”, recordó el futbolista en una charla con GQ.. Fue en junio de 2020 cuando confirmaron su noviazgo.