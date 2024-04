Eric del Castillo sufre fuerte lesión por pelea durante la grabación de la telenovela “Vivir de amor”

Eric del Castillo es uno de los actores más queridos de la televisión, por ello, generó gran preocupación entre sus fanáticos luego de que revelara que sufrió una fuerte lesión en la mano durante la grabación del a telenovela "Vivir de amor". El histrión detalló que fue atendido al instante por paramédicos luego de que un objeto le cayera provocando un intenso sangrado.

Eric del Castillo sufre fuerte lesión

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube, Eric del Castillo mostró la lesión que sufrió en su mano durante la grabación de una de las escenas en la que los actores Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias tenían un gran pelea. Esto ocasionó que un cuadro cayera golpeando al actor y provocando un fuerte sangrado que desató caos y preocupación entre la producción.

Eric del Castillo sufre fuerte lesión durante la grabación de la telenovela "Vivir de amor". Foto: Captura de pantalla YT @EdenDorantesOficial

"Me sangró mucho, me atendieron luego luego los paramédicos. En fin, pero ahí va, son gajes del oficio (…) Odio que se pare la producción por una cosa como esta, una serie de atenciones que he tenido, todos me pregunta por mi mano. Estoy muy consentido, todos llegan, me dan mi besito”, relató Del Castillo.

Salud de Eric del Castillo, revela dolores intensos

El papá de la actriz Kate del Castillo señaló que al concluir las grabaciones del melodrama tomará unos días de descanso en la playa. Y es que, además, ha tenido fuertes dolores en el mismo lugar en donde tuvo una cirugía de la columna vertebral en agosto de 2018 debido a problemas de espalda.

"Quiero descansar, de verdad. Ahorita si me ofrecieran una telenovela no quiero, estoy muy cansado, quiero ir al mar, quisiera ir a Acapulco o a Puerto Vallarta (…) Descansar un poquito", dijo Del Castillo quien añadió que hasta el momento no ha pensado en retirarse de la industria ya que la actuación es algo que le apasiona.