Eduardo Capetillo pospone concierto en el Metropólitan y los "fans" lamentan que no se cancele ¿En qué fecha se realizará?

La música tenía una cita especial con el público para este mes de abril y, lamentablemente, ésta tendrá que esperar. El cantante y actor Eduardo Capetillo había convocado a sus seguidores para que se prepararan a vivir una gran noche, una de recuerdos y éxitos a coro, una de esas donde el artista y el fan se fusionan.

Hace un mes, Eduardo Capetillo y Ocesa dieron a conocer que darían un concierto este 26 de abril en el Teatro Metropólitan. En ese instante, las redes sociales estallaron en opiniones encontradas, algunos con el gusto de poder ver a su ídolo y muchos otros más son burlas y comentarios irónicos ante tal anuncio.

Pero, como no todo puede ser felicidad, Capetillo y familia tuvieron un pequeño cambio de planes e información este miércoles que la fecha pactada ha cambiado.

Biby Gaytán será invitada especial junto a su esposo. Foto: Especial

Eduardo Capetillo pospone su concierto

Como se mencionó, la fecha anunciada inicialmente era el 26 de abril próximo. Este anuncio se hizo hace 5 semanas, tiempo suficiente para que un recinto como el Teatro Metropólitan, abierto para 3 mil personas, pudiera tener una fecha sold out.

Esto no ha sucedido. Según se pudo constatar en la página oficial de Ticketmaster, la cantidad de boletos vendidos es muy poca, no mayor a los 400 boletos y con muchos lugares libres para adquirir.

Es por esto que Ocesa y Eduardo Capetillo cambiaron la fecha del recital, mismo que ya no será el 26 de abril y se pasó al 5 de junio de este mismo 2024.

Capetillo cambió la fecha de su concierto. Foto: Ocesa

¿Problema de logística o poca venta de boletos?

El recital de Eduardo Capetillo, donde también contará en el escenario con dos grandes invitados, fue pospuesto por razones que también se explicaron. Con la presencia de su esposa Biby Gaytán y de su primogénito, Eduardo Capetillo Jr. es que el concierto sigue en preparativos.

En las mismas redes sociales de Ocesa, así como del cantante, se indicaron las razones para cambiar la fecha.

"Debido a problemas de logística, el concierto de Eduardo Capetillo programado para el 26 de abril en el Teatro Metropólitan se mueve para el 5 de junio de 2024".

"Los boletos previamente adquiridos son válidos para la nueva fecha y no se requiere realizar ningún cambio. Sí deseas tu reembolso, podrás solicitarlo a partir del lunes 22 de abril", precisó el comunicado.

El público puede checar las políticas de compra. Foto: Ocesa

El público "lamenta" el cambio de fecha

Tal como sucedió el mes pasado cuando se dio a conocer el evento, de nueva cuenta la gente reaccionó en redes sociales ante la noticia del cambio Ante esto, el público no dudó en volverse a burlar de este suceso y poner en entredicho que el "problema de logística" no sea realmente que no se han vendido boletos.

De esta forma, la gente lamentó que el evento pospuesto no fuese cancelado y no mostró mucho interés en adquirir boletos comprados.

